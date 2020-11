L'APTS dénonce les députés de la CAQ qui refusent de les rencontrer

Des membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ont manifesté devant le bureau de Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux et député de La Prairie, sous le thème « En Montérégie, la santé et les services sociaux, la CAQ s’en lave les mains! ».

Il s’agissait de dénoncer le refus de la députation caquiste de la Montérégie de rencontrer leurs porte-paroles, qui souhaitaient les entretenir des enjeux des négociations en cours dans le secteur public.

« Le gouvernement Legault dit vouloir rendre les PDG du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) responsables de la gestion de la 2e vague de la COVID-19. Par contre, ce message ne semble pas avoir été reçu par sa députation car nous essuyons des refus lorsque nous demandons à rencontrer les élus caquistes de notre région pour leur faire part des problèmes vécus dans le réseau. Les ministres Roberge, Roy, Carmant, Lafrenière, McCann et Jolin-Barrette n’ont pas jugé important d’entendre ce que les représentants du personnel professionnel et technique ont à dire sur l’état des troupes dans le réseau. Même le ministre de la Santé et des Services sociaux a refusé de nous rencontrer. On nous a plutôt dirigé vers le ministère. Le message est clair : en Montérégie, la santé et les services sociaux, la CAQ s’en lave les mains! », dénonce Émilie Charbonneau, représentante nationale de l’APTS pour l’est de la Montérégie.

Selon l’APTS, alors que le RSSS craque de toutes parts, que les salariés croulent sous la surcharge de travail à en tomber malades et que l’on a de plus en plus recours au secteur privé pour pallier l’incurie des dernières années, ce refus catégorique des députés caquistes de rencontrer l’APTS a de quoi inquiéter la population de la Montérégie.

« Nous sommes ici aujourd’hui pour rappeler à nos députés leur devoir envers la population de leur circonscription. Comment ces élus vont pouvoir faire état de la surcharge de travail que le personnel professionnel et technique doit constamment supporter, et de l’épuisement qui en découle, auprès de la présidente du Conseil du trésor et responsable des négociations dans le secteur public, Sonia Lebel, ou du Conseil des ministres? En refusant de nous rencontrer, M. Dubé et ses collègues ont failli à leur devoir »,poursuit Francis Collin, représentant national de l’APTS pour l’ouest de la Montérégie.

En l’absence d’écoute de la part de leurs députés caquistes, les membres de l’APTS continueront de se mobiliser au cours des prochaines semaines afin de se faire entendre jusqu’aux tables de négociation : « Travailler à se rendre malade, c’est terminé! La présidente du Conseil du trésor doit entendre notre cri du cœur et mettre en place les mesures nécessaires pour attirer et retenir la main-d’œuvre dans le RSSS. C’est notre capacité d’offrir des services à la population qui en dépend », concluent les porte-paroles de l’APTS.