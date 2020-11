DEP Conduite de procédés de traitement de l’eau: laissez-vous tenter par une formation unique au Québec

Besoin ou nécessité de changer d’air en cette année difficile? Envie de vous réorienter vers un domaine d’avenir où les étudiants apprennent les rudiments de leur futur métier dans une classe pas comme les autres? Si c’est le cas, le DEP Conduite de procédés de traitement de l’eau est pour vous.

Cette formation du Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie de Vaudreuil-Dorion est offerte dans une classe unique et stimulante qui donnera aux étudiants un avant-goût de leur futur environnement de travail.

Enseignement de qualité et équipements à la fine pointe de la technologie, voilà comment on peut décrire ce cours au taux de placement plus qu’excellent. « Comme nous sommes la seule formation de ce type au Québec, nos étudiants reçoivent plusieurs offres de partout en province. Le taux de placement est excellent et le taux horaire proposé à nos finissants est aussi très bon », explique la directrice adjointe du Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie de Vaudreuil-Dorion, Michelle Legault.

Bonne nouvelle, ce programme d’étude, seulement dispensé à Vaudreuil-Dorion, est actuellement en pleine période de recrutement. Une nouvelle cohorte démarrera au début de l’année 2021 dans une classe pas comme les autres: la seule et unique usine-école en activité au Canada et même en Amérique du Nord.

Jusque’à 35 $ de l’heure

En plus d’être transmis par des professeurs passionnés, professionnels et engagés, les diplômés de ce programme seront rapidement embauchés à la fin de leurs études. Dès leur embauche, que ce soit dans un milieu municipal ou une entreprise privée, les finissants recevront 20$ de l’heure. Au fil des ans et selon leur expérience, ce taux peut atteindre 35 $ de l’heure. Une bonne raison pour se laisser tenter par ce métier méconnu.

Saviez-vous que cette profession a fait son apparition au début des années 60 ? Elle a connu une évolution rapide en raison de l’intégration de l’électronique et de l’informatique, tant dans les procédés que dans l’instrumentation.

Vous êtes débrouillard, responsable, autonome et manuel? Vous avez un intérêt pour l’environnement, aimez les sciences et la chimie? Si c’est le cas et n’attendez plus, car le DEP : Conduite de procédés de traitement de l’eau est fait pour vous.

Pour s’inscrire, remplissez le formulaire suivant : http://multicentre.cstrois- lacs.qc.ca/pgl/inscription ou composez le (514) 477-7020 poste 5326. On peut aussi en apprendre sur cette formation en visitant le http://multicentre.cstrois- lacs.qc.ca/pgl/nos-formations/ centre-national-de-formation- en-traitement-de-l-eau.