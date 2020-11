Le projet d’urbanisation de la route 132 franchit une nouvelle étape

L’appel d’offres public pour la réalisation de l’étude d’opportunité du projet de bonification de la route 132 en Montérégie est officiellement lancé. Cette étude permettra d’analyser différents scénarios en fonction des données récentes, une étape importante et essentielle dans le cheminement d’un projet de cette ampleur.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, et la députée de Sanguinet, Mme Danielle McCann, ont annoncé récemment cette avancée dans le projet.

La solution pour le réaménagement de la route 132 à Delson, Sainte-Catherine et Saint-Constant, qui sera proposée au dépôt du dossier d’opportunité, s’inscrira dans l’esprit de la Politique de mobilité durable – 2030, notamment en favorisant l’utilisation du transport collectif et actif.



« Cette étape est importante pour le projet d’urbanisation de la route 132, situé le long des villes de Delson, Sainte-Catherine et Saint-Constant. Le dossier d’opportunité, qui sera entamé au terme de cet appel d’offres, permettra de documenter des solutions d’intervention concrètes sur cet axe, des solutions qui répondront à la nouvelle réalité liée au parachèvement de l’autoroute 30 dans ce secteur. L’objectif sera de faciliter les déplacements en transport collectif et actif afin d’améliorer la mobilité et la qualité de vie des citoyennes et des citoyens », précise François Bonnardel, ministre des Transports.

« Depuis la construction de l’autoroute 30, les citoyennes et les citoyens de la Rive- Sud attendent la concrétisation d’un projet sur la route 132. Les municipalités et les partenaires concernés développent présentement une vision commune et partagent leurs objectifs pour préciser la teneur du projet. Il s’agit d’éléments essentiels pour l’étude d’opportunité que le ministère des Transports commencera sous peu grâce à cet appel d’offres. Je suis enchantée par cette annonce et je crois que les Montérégiennes et les Montérégiens le seront tout autant », ajoute sa collègue Danielle McCann, députée de Sanguinet.