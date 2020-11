L’UPA Montérégie en nomination à la grande fête agricole et forestière

L’UPA Montérégie annonce sa nomination au prestigieux prix ENVIRONNEMENT / Hélène-Alarie pour l’ensemble de ses actions régionales en agroenvironnement. Le gagnant sera dévoilé lors de la grande fête agricole et forestière, le 1er décembre.

Cette année, plusieurs nouvelles initiatives en agroenvironnement ont été développées afin de soutenir les fermes du territoire :

ALUS Montérégie : de nouveaux partenaires financiers se joignent au programme;

Projet de protection des bandes riveraines : des formations et outils didactiques sont développés;

Pratiques durables accessibles : du financement et de nouveaux équipements sont mis à la disposition des agriculteurs.

« Nous sommes fiers de cette nomination. Devant les nombreux défis que posent les enjeux environnementaux, l’UPA Montérégie continue de soutenir les efforts des producteurs en développant constamment de nouveaux partenariats. J’aimerais remercier chaleureusement les principaux commanditaires, soit ALUS Canada, SOLENO, le Port de Montréal, Pêches et Océans Canada ainsi que les MRC et municipalités du territoire, partenaires grâce au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) » affirme Jérémie Letellier, président de l’UPA Montérégie.

Depuis 20 ans, plusieurs projets de bassins versants et projets fauniques ont été réalisés par l’UPA. Soulignons notamment la mise en place, en 2016, du programme ALUS Montérégie, le premier et, à ce jour, le seul programme de rétribution agroenvironnementale disponible au Québec. Une équipe de ressources professionnelles accompagne les agricultrices et les agriculteurs sur le terrain. L’objectif est d’augmenter la portée des actions réalisées et de positionner l’agroenvironnement comme étant une priorité.

Prix ENVIRONNEMENT / Hélène-Alarie

Le prix ENVIRONNEMENT / Hélène-Alarie qui vise à récompenser des projets visant l’adoption de nouvelles pratiques agroenvironnementales, l’adaptation aux changements climatiques, ou en faveur de l’agriculture et de la foresterie durables. Dans cette catégorie, l’UPA Montérégie est en compétition avec l’UPA Estrie pour le projet « Avant de mettre la pelle dans le cours d’eau » et le Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec (CDAQ) pour le projet Agriclimat.

La grande fête agricole et forestière

Animée par Édith Cochrane, la grande fête agricole et forestière rendra hommage à l’action collective. Dans le cadre de cette soirée gala, quatre grands prix d’excellence seront décernés à des groupes ou des équipes ayant travaillé sur des projets collectifs pour le développement ou la valorisation de l’agriculture, ayant mobilisé les producteurs et autres intervenants autour de grands enjeux agricoles et forestiers ou réalisé des projets en mise en marché, en agroenvironnement, en aménagement du territoire, etc.