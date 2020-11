Réaménagement d’une intersection sur la route 229 à Belœil et à McMasterville

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Simon Jolin-Barrette, annoncent que l’intersection de la route 229 (rue Bernard-Pilon) et du boulevard Yvon-L’Heureux, à la limite des villes de Belœil et de McMasterville, sera revue afin d’améliorer la fluidité de la circulation dans le secteur.

Les deux ministres confirment que la solution retenue pour le réaménagement de l’intersection consiste à procéder à son réalignement ainsi qu’à ajouter des voies de virage à gauche et un terre-plein central.

« L’étude d’opportunité servant à cibler la meilleure solution à mettre en œuvre est terminée, et les discussions avec les villes se poursuivent. Ce réaménagement sera bénéfique pour les usagers de la route de McMasterville et de Belœil qui se dirigent, entre autres, vers la route 116 ou vers l’autoroute 20 », a tenu à préciser François Bonnardel, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie.

Faits saillants

La préparation des mandats de services professionnels pour la conception des plans et devis est en cours, et les relevés d’arpentage ont été réalisés cet automne.

La signature du protocole d’entente est à venir, tout comme la réalisation des plans et devis.

Les besoins en acquisition, les coûts de l’intervention et l’échéancier de réalisation seront précisés lors de la préparation des plans et devis.

« Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour les citoyennes et citoyens de La Vallée-du-Richelieu qui passent par cette intersection tous les jours. Le réaménagement de l’intersection de la rue Bernard-Pilon et du boulevard Yvon-L’Heureux était demandé et attendu. Je m'y étais d'ailleurs engagé en 2018. Ce projet permettra de diminuer le délai d’attente à cette intersection et augmentera grandement la fluidité de la circulation dans le secteur », souligne Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie.