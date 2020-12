Les producteurs de lait du Québec lancent leur traditionnelle campagne des Fêtes

La traditionnelle campagne intégrée des Fêtes des Producteurs de lait du Québec (PLQ) est lancée cette semaine dans l’objectif de valoriser leur produit phare auprès des consommateurs et de contribuer à animer l’esprit de Noël 2020 qui a particulièrement besoin d’humour et de douceur.

À la télévision et en vidéo web, les PLQ s’unissent candidement aux parents pour préserver les enfants de leurs secrets d’adultes. Les différents visuels proposés en magazine, en affichage et en bannière numérique réfèrent aux recettes d’ici de la Famille du lait où l’inspiration est assurée grâce à une impressionnante variété de propositions.

Dans un contexte commercial où la mise en valeur des produits de chez nous prend tout son sens, les messages des PLQ s’inscrivent résolument dans un mouvement où cuisiner local résonne haut et fort.

« En cette conjoncture pandémique particulièrement exigeante et à la veille de la prochaine saison des Fêtes, les Producteurs de lait du Québec, tout comme leurs consommateurs, reconnaissent plus que jamais le besoin de se retrouver et de se ressourcer avec les êtres chers. En tant qu’annonceurs, les PLQ aspirent à proposer des publicités de Noël divertissantes, où l’humour et le réconfort riment, pour le plaisir des petits et des grands », explique Daniel Gobeil, président des PLQ.

« L’édition 2020 met en vedette de jeunes parents attentionnés et déterminés à entretenir la magie de Noël pour leurs enfants. Le lait est au cœur de l’offensive, certes, mais la candeur de cet élan va bien au-delà de l’exercice promotionnel. Il y a une réelle intention de valoriser et de célébrer les bonheurs tout simples qui animent nos vies familiales », soutient Julie Gélinas, directrice marketing des PLQ.

« On a tous de réjouissants souvenirs de nos parents qui se parlaient dans un anglais approximatif devant nous pour jaser des cadeaux ou du père Noël. Des souvenirs qui refont vite surface quand on applique à notre tour, en tant que parents, ce bon good old trick », conclut Guillaume Bergeron, associé, concepteur-rédacteur, lg2.

La campagne des Fêtes des Producteurs de lait du Québec vivra à la télévision, sur le web dans divers formats, en affichage et en magazines, ainsi que dans LaPresse+, et à travers plusieurs partenariats de contenu et exécutions dans les médias sociaux.

Pour découvrir de délicieuses recettes, on peut visiter le: https://www.recettesdici.com/fr/.