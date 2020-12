DEP Mécanique d’engins de chantier: le programme d’études parfait pour les amateurs de machinerie lourde

Si vous faites partie des gens pour qui les grues, pelles mécaniques, niveleuses et tracteurs sont plus que de la simple machinerie de chantier, le DEP Mécanique d’engins de chantier est conçu pour vous. Ce programme d’études de 1800 heures, offert au Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie de Vaudreuil-Dorion, est actuellement en recrutement pour sa session d’hiver 2021.

Vous aimez diagnostiquer des problèmes, en identifier les causes et les régler de façon durable? Le travail intérieur et extérieur ne vous effraie pas? Vous souhaitez étudier dans un domaine où l'apprentissage est varié et les équipements diversifiés?

Vous rêvez de jouer un rôle clé dans la bonne marche des opérations de chantier? Que les niveleuses, les excavatrices, les grues, les chargeurs sur roues ou sur chenilles, les tracteurs, les compacteurs, les compresseurs et compagnie n'aient plus de secrets pour vous?

Si la réponse à toutes ces questions est oui, la carrière de technicien(ne) d’entretien est définitivement l’avenue à suivre. En tant que mécanicien (ne) d’engins de chantier, le diplômé sera appelé à travailler sur des chantiers de construction ou en atelier.

« Tu développeras des connaissances solides en électricité, en électronique, en hydraulique, en mécanique et en pneumatique et pour ce faire, tu utiliseras des équipements et des appareils à la fine pointe de la technologie. Il ou elle posera des diagnostics, réparera et entretiendra une grande variété de machineries : niveleuse, excavatrice, chargeurs sur roues, chargeurs sur chenilles, tracteurs, compacteurs, etc. », peut-on lire dans la description du programme d’études.

Plusieurs qualités requises pour exercer ce métier

Les futurs diplômés de ce DEP doivent posséder les qualités suivantes pour exercer ce métier: logique, précision et minutie, habileté à résoudre des problèmes, intérêt pour l’utilisation de nouvelles technologies, ténacité et patience, bonne dextérité et coordination, bonne perception des couleurs, travail en équipe, bonne acuité visuelle, auditive et tactile et capacité d’adaptation au travail intérieur et extérieur.

Dans quels types de milieux de travail le finissant serait-il appelé à mettre ses connaissances à profit? Dans les concessionnaires des différentes marques de moteurs ou de véhicules ou d’engins, dans des garages indépendants ou des ateliers spécialisés, pour des constructeurs, promoteurs et entrepreneurs généraux et entrepreneurs en travaux publics ou dans des établissements de type corporatif : sociétés de transport, compagnies propriétaires de véhicules destinés au transport urbain de passagers ou au transport de marchandises.

Très bon taux de placement

Actuellement, les finissants de ce programme d’études bénéficient d’un très bon taux de placement. Le Centre de formation affiche dans ses murs les demandes des employeurs afin de faciliter la recherche d’emploi auprès des élèves. Le salaire brut en 2012 était de 828,00 $ /semaine.

Pas encore convaincu? Optez pour le DEP Mécanique d’engins de chantier, c’est dire oui à une carrière stimulante dans laquelle on ne s’ennuie jamais? Pour en apprendre plus sur cette formation: http://multicentre.cstrois-lacs.qc.ca/pgl/nos-formations/entretien-d-equipement-motorise et s’inscrire: http://multicentre.cstrois-lacs.qc.ca/pgl/inscription.