Un taux d'occupation de 135 % dans les salles d'urgence de la Montérégie

La situation est toujours critique à l'échelle de la Montérégie quant au taux d'occupation des salles d'urgence des centres hospitaliers. Selon Index Santé, le taux d'occupation des urgences de cette région est maintenant de 135 %.

Cet outil répertorie le taux d’occupation des salles d’urgences du Québec et est mis à jour à toutes les heures. Le plus haut taux enregistré est à l’Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel qui affiche un taux d'occupation de 171%. Sur les 17 civières disponibles sur place, 29 sont occupées. De ce nombre, 7 patients y sont depuis 24 heures et deux le sont depuis les 48 dernières heures.

Voici les résultats pour les autres salles d’urgences:

2) Hôpital du Suroît: 169%;

- 32 civières disponibles;

- 54 civières occupées;

- 28 patients sur place depuis 24h;

- 15 patients sur place depuis 48h;

3) Hôpital du Haut-Richelieu: 151%;

- 37 civières disponibles;

- 56 civières occupées;

- 28 patients sur place depuis 24 h;

- 14 patients sur place depuis 48h;

4) Centre hospitalier Anna-Laberge: 131 %;

- 32 civières disponibles;

- 42 civières occupées;

- 13 patients sur place depuis 24h;

- 0 patients sur place depuis 48h;

5) Hôpital Pierre Boucher: 123%

- 35 civières disponibles;

- 43 civières occupées;

- 12 patients sur place depuis 24h;

- 1 patient sur place depuis 48h;

6. Hôpital Charles-Lemoyne: 116%;

- 43 civières disponibles;

- 50 civières occupées;

- 15 civières sur place depuis 24h;

- 3 civières sur place depuis 48h;

7. Hôpital Honoré-Mercier: 108%;

- 26 civières disponibles;

- 28 civières occupées;

- 4 patients sur place depuis 24h;

- 0 patients sur place depuis 48h;

8) Hôpital Barrie-Memorial: 80%;

- 5 civières disponibles;

- 4 civières occupées;

- 1 patients sur place depuis 24h;

- 0 patient sur place depuis 48h;

Rappelons qu'il existe sur le territoire de la Montérégie plusieurs alternatives aux salles d'urgence des hôpitaux. Les citoyens sont invités à s'y rendent qu'en cas d'extrême nécessité.