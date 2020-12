Profitez des plaisirs de l'hiver à Chambly

Pour assurer la sécurité de tous, les mesures sanitaires et de distanciation (2 mètres) doivent être appliquées en tout temps.

Anneau de glace au parc Robert-Lebel

Des travaux réalisés par Parcs Canada ne permettront pas l’aménagement de la patinoire sur le canal de Chambly cette année. Toutefois, afin de satisfaire les patineurs, l’anneau de glace de 400 mètres sera aménagé au parc Robert-Lebel.

Patinoires de quartier

Profitez en famille d’une des treize aires glacées sans bandes, aménagées aux endroits suivants : parc Adam, parc De Beaulac, parc Duvernay, parc François-Davignon, parc Georges-Pépin, parc Hertel, parc Lareau, parc Laurent-Perreault, parc des Patriotes, parc Rougemont, parc Sainte-Marie, parc du Tisserand et à l’arrière de la butte à glisser du Centre sportif Robert-Lebel. Les jeux avec bâton et rondelle sont permis seuls, en duo, en famille ou en groupe d’un maximum de 8 personnes et d’un superviseur.

Patinoires avec bandes

Quatre patinoires éclairées avec bandes sont réservées exclusivement aux joueurs de hockey. Elles sont situées à l’arrière de la butte à glisser du Centre sportif Robert-Lebel, au parc Gilles-Villeneuve, au parc des Patriotes et à l’extrémité de l’avenue Fonrouge. Les roulottes sont exceptionnellement fermées en raison de la COVID-19 mais des tables et des bancs sont à la disposition des patineurs. Les parties de hockey sont permises seules, en duo, en famille ou en groupe d’un maximum de 8 personnes et d’un superviseur.

Butte à glisser (située à l’arrière du Centre sportif Robert-Lebel)

En traîne sauvage, en traîneau, sur une chambre à air ou sur un tapis luge, glissez sur une côte enneigée d’une longueur de 110 pieds, avec une dénivellation de 32 pieds, représentant une pente de 30 %. Du plaisir et des émotions garantis ! Aménagée de façon sécuritaire, la butte à glisser demeure un site libre et sans surveillance. Il est donc recommandé aux adultes d’accompagner leurs enfants et de les habiller chaudement, car la butte est exposée aux vents. Recouverte de neige artificielle en début de saison, la butte à glisser est éclairée sur les deux versants, permettant des aires réservées, dont un côté uniquement pour la planche à neige et l’autre pour les sports de glisse traditionnels. Le port du masque ou du col roulé est recommandé dans les zones d’attente.

Piste de ski de fond

Une nouvelle piste d’un peu plus de 5 kilomètres est accessible aux fondeurs, située principalement en secteur boisé. Trois parcours sont disponibles, d’une distance variant entre 2 km et 6 km, pour le plaisir de tous ! Un stationnement, au parc Fonrouge, est disponible pour donner accès à la piste. La roulotte est exceptionnellement fermée en raison de la COVID-19 mais des tables et des bancs sont à la disposition des fondeurs. Accessible tous les jours, selon la température.

Prêt d’équipement – nouveau

Les citoyens (avec preuve de résidence) pourront profiter d’un service de prêt d’équipement au parc Robert-Lebel. Il sera possible d’emprunter des raquettes, des tubes pour glisser et des supports pour l’aide au patinage. Disponible les samedis et dimanches, de 10 h à 16 h.

Conditions hivernales des sites d’activités

Jusqu’au 15 mars, les citoyens peuvent connaître les conditions des sites d’activités en cliquant sur l’accès rapide prévu à cet effet en bas de page d’accueil du site Internet municipal. Cette page précise si les sites d’activités sont ouverts ou fermés, de même que leur condition, avec la mention excellente, bonne ou passable, évitant ainsi les surprises et les déceptions.