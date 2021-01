Quelles résolutions pour 2021?

Et voilà que le 1er janvier est arrivé, et qui dit Nouvel An, dit résolutions. Avec l’année 2020 qui ne fut pas de tout repos, quelles sont les résolutions à prendre pour 2021?

Par Benjamin Richer

Plusieurs personnes ont vécu des moments éprouvants en 2020, et ce principalement en raison de la pandémie de COVID-19. Le temps passé à la maison, souvent isolé, peut avoir joué sur le moral. Il est alors important de penser à soi pour 2021.

Selon un guide de la Clinique de Psychologie Québec publié en 2019, pour prendre une résolution qui va perdurer, celle-ci doit d’abord être liée à ses valeurs et il est donc fondamental de bien se connaître au départ : « une bonne résolution nécessite un moment de recul et une bonne introspection ».

Toujours selon le même guide, les résolutions ne doivent pas être « choisies en fonction de votre niveau de culpabilité ou de la honte ressentie » comme quelques kilos en trop. Il faut plutôt les considérer dans l’optique « d’augmenter votre niveau de bonheur ». Ainsi, opter pour de plus petites résolutions plus précises serait un gage de succès.

Temps passé à la maison

Alors que l’année 2020 a touché à sa fin dans les dernières heures, l’année 2021, quoique toujours sous le joug de la pandémie, laisse entrevoir une brèche d’espoir. Les vaccins annoncés cet automne, qui ont commencé à être administrés dans les dernières semaines, laissent présager un vent de déconfinement, même si ce dernier n’est pas à venir avant possiblement l’été prochain.

Dans ce cas, le temps passé à la maison sera encore d’actualité pour du moins la moitié de l’année 2021. S’installer de manière plus confortable pourrait être la résolution. Il est possible de rénover un espace ou consacrer une pièce de bureau pour le télétravail.

Les restrictions de voyager ne seront peut-être pas levées d’ici l’été. Se préparer pour la saison estivale avec un extérieur accueillant et reposant pourrait aussi être un projet pour la prochaine année.

Mise en forme

Après tout ce temps passé à regarder des feuilletons, des séries et des films sur le canapé, certains auront pris quelques kilos. Fixer des objectifs raisonnables est la clé. Cette résolution s’adapte parfaitement aux sports d’hiver qui commencent à l’heure actuelle.

D’autres auront peut-être abusé sur l’alcool en 2020. La classique résolution d’arrêter la cigarette est aussi toujours de mise. Prendre un temps pour réfléchir à sa consommation ne fait jamais de mal.

L’important est de s’écouter soi-même et d’y aller avec parcimonie, c’est-à-dire peu de résolutions. Celles-ci doivent être réalisables. Après le stress vécu en 2020, si les résolutions ajoutent à l’angoisse, peut-être que 2021 pourrait être une année sans ce type d’initiative.