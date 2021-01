Collectes: changement d'horaire pour deux d'entre elles à Chambly

La Ville de Chambly apporte d’importants changements à trois de ses collectes, dès cette semaine, et souhaite informer les citoyens afin qu’ils puissent suivre facilement et contribuer à un déroulement efficace et optimal.

Dès cette semaine, le territoire pour la collecte des ordures et la collecte des ordures et des encombrants est scindé en deux secteurs, est et ouest. Ces changements contribueront à une meilleure gestion et aideront les entrepreneurs à réaliser celles-ci dans les temps prévus. Pour ce faire, les citoyens doivent absolument identifier à quel secteur ils appartiennent sur la carte réalisée à cet effet et suivre les pictogrammes clairement identifiés pour chacune des collectes et chacun des secteurs, dans le calendrier municipal et le calendrier des dépôts et des collectes.

- La collecte des ordures sera dorénavant effectuée le mardi aux deux semaines, entre 7 h et 18 h, pendant toute l’année. Les ordures doivent être placées sur la propriété, en bordure de terrain (pas sur la voie publique), le lundi soir après 19 h ou le mardi matin avant 7 h.

- La collecte des encombrants sera désormais effectuée à tous les deux mois , en même temps que la collecte des ordures ménagères, le mardi entre 7 h et 18 h. Les encombrants doivent également être placés sur la propriété, en bordure de terrain (pas sur la voie publique), le lundi soir après 19 h ou le mardi matin avant 7 h.

Collecte des matières organiques

De son côté, la collecte des matières organiques sera effectuée uniquement de façon mécanique, à l’aide de camions munis d’une pince, ayant une portée d’environ trois mètres. Il sera donc essentiel que les citoyens positionnent l’Organibac en bordure du terrain (pas sur la voie publique), avec les roues orientées vers la résidence, sinon le bac ne pourra être vidé. Précisons également qu’aucune matière déposée à côté du bac ne sera collectée.

Afin de faciliter le suivi et les dates des différentes collectes, la Ville propose un Calendrier municipal 2021 (PDF, 2 Mo), de même qu’un Calendrier des dépôts et des collectes 2021 (PDF, 119 Ko) (imprimé à l’endos du calendrier municipal et détachable), lesquels seront distribués à l’ensemble des résidences et des commerces du territoire, dans la semaine du 7 décembre. Par ailleurs, la totalité de ces informations détaillées sont accessibles en tout temps sur le site, sous la rubrique Environnement.

Notons qu'il n'y aucun changement pour la collecte du recyclage. Elle est effectuée sur le territoire de Chambly, aux deux semaines, dès ce 12 janvier.