Collecte de sang à venir ce 11 février à Saint-Basile-le-Grand

Malgré la pandémie et l’hiver, Héma-Québec invite les donneurs de sang à rester mobilisés pour ceux qui ont besoin de leur générosité pour recouvrer la santé. Il est possible de planifier un don dès maintenant à la collecte de sang des Chevaliers de Colomb – Conseil Jean. B. Migneault 14638 qui se tiendra le jeudi 11 février prochain, entre 13 h 30 et 19 h 30, au Centre civique Bernard-Gagnon situé au 6, rue Bella-Vista à Saint-Basile-le-Grand.

L’objectif de cet événement est d’accueillir 70 donneurs. 1 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour, afin de garantir un niveau de réserve optimal, même en temps de pandémie.

Héma-Québec met tout en place pour continuer à faire du don une expérience sécuritaire. De nombreuses mesures sur l’ensemble des sites de collecte, notamment des contrôles de l’accès aux sites de collecte avec prise de température des donneurs et des bénévoles, des mesures de désinfection supplémentaires et une organisation logistique des collectes revue afin de respecter les mesures de distanciation.

Pour consulter l’ensemble des mesures déployées : https://www.hema- quebec.qc.ca/coronavirus/index.fr.htm. Il est également nécessaire de prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte en contactant le 1 800 343-7264 (SANG) ou en écrivant à [email protected]

Qui peut donner du sang?

Toute personne en bonne santé, âgée de 18 ans ou plus, peut généralement faire un don de sang. Avant de se présenter à une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d’Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca, section Donneurs > Sang > Puis-je donner?