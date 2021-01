La vaccination des résidents des CHSLD contre la COVID est terminée en Montérégie

La vaccination des résidents de tous les CHSLD de la Montérégie s'est terminée en fin de journée le 14 janvier. Un peu plus de 4000 résidents demeurant dans ces milieux de vie ont reçu le vaccin. La protection offerte par la première dose est de plus de 90 %.

Dans les prochains jours, les résidents des ressources intermédiaires et de type familial seront vaccinés. Par la suite, la vaccination des gens qui habitent une résidence privée pour aînés qui font aussi partie des groupes prioritaires sera entamée.

Comme le gouvernement du Québec l’a annoncé en point de presse, la deuxième dose sera offerte dans un délai de 42 à 90 jours maximum dans le but de vacciner très rapidement le plus de personnes vulnérables à la COVID-19.

Plusieurs travailleurs du réseau de la santé vaccinés

Parallèlement à cela, plus de 12 000 travailleurs du réseau de la santé ont été vaccinés dans l’un des quatre sites externes qui seront utilisés ultimement pour vacciner la population. Deux de ces sites ont ouvert leurs portes aujourd’hui à Longueuil et à Candiac. Ils s’ajoutent à ceux de Saint-Hyacinthe et de Brossard où se déroule la vaccination des travailleurs depuis le début de la campagne le 23 décembre dernier.

En plus de vacciner les employés, des CHSLD, RI, RTF et du milieu hospitalier, le vaccin est offert aux employés du soutien à domicile auprès des personnes vulnérables et à des travailleurs de la santé oeuvrant en première ligne.

« La vaccination des résidents des CHSLD est une première étape très importante dans cette campagne qui vise à protéger le plus rapidement possible les personnes le plus vulnérables. Nos équipes sont mobilisées et nous sommes prêts à vacciner les gens rapidement, au fur et à mesure que nous recevons des doses. J’aimerais souligner l’excellente collaboration des 3 CISSS de la Montérégie à cette opération essentielle pour protéger la santé de la population », fait valoir la directrice de santé publique de la Montérégie, Dre Julie Loslier.