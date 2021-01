Est-il possible de stimuler le système immunitaire?

La réponse simple est non. Il existe beaucoup de fausses croyances autour du fait que certains aliments peuvent booster le système immunitaire.

Il n’y a malheureusement pas de solution miracle pour se prémunir contre la COVID-19 en attendant d’avoir un vaccin. Plusieurs font l’éloge de certains aliments ou suppléments qui stimuleraient le système immunitaire. Or, il faut comprendre que c’est extrêmement complexe et que manger plus de bleuets par exemple ne fera pas de différence. Même si la vaccination est plutôt lente au Québec, il faudra s’armer de patience.

Comprendre le système immunitaire

Le système immunitaire se divise en deux types d’immunités distinctes, mais interreliées. Il y a d’abord l’immunité innée. Quand un pathogène comme un virus ou une bactérie arrive, il doit entrer dans le corps. La peau et les muqueuses font état d’une première barrière, dite physique.

Par la suite, supposons que l’un d’eux finit par pénétrer, un ensemble de cellules sont chargées d’attaquer le pathogène. Ces dernières génèrent une réponse inflammatoire qui est associée avec des symptômes comme la fièvre et des douleurs. Toutefois, cette première ligne de défense, bien que très efficace, en laisse passer.

C’est à ce moment qu’intervient l’immunité adaptative. Elle est composée de cellules tueuses et de cellules productrices d’anticorps. Les anticorps, fabriqués en grande quantité, sont spécifiques à l’agent infectieux. Ils viennent donc se fixer sur sa surface comme une étiquette afin de mieux le cibler.

Dans la réponse adaptative, après avoir combattu l’ennemi, certaines cellules se différencient et deviennent ce qu’on appelle dans le jargon des cellules mémoires. Elles habitent le corps humain pendant plusieurs décennies en attendant de retrouver leur rival préféré.

La solution : le vaccin

Même si l’on parvenait à booster le système immunitaire, cela ne servirait à rien, car le virus de la COVID-19 finirait par tout de même passer entre les mailles du filet. C’est pourquoi la vaccination, qui permet au corps de développer des cellules mémoires sans engendrer une réponse inflammatoire grave, est encore la meilleure solution pour s’en prémunir selon Santé Canada et la communauté scientifique.

Un système immunitaire trop réactif est aussi source d’ennui, car ce dernier peut se retourner contre lui-même et attaquer les cellules du corps. On parle alors de maladies auto-immunes.

Prendre soin de son corps

Il est important d’ajouter que malgré l’impossibilité de le stimuler, celui-ci peut néanmoins se détériorer par de mauvaises habitudes de vie. Le manque de sommeil, le tabagisme et le stress chronique réduisent la capacité de combattre des infections. La vieillesse, qui est inévitable, joue aussi un rôle dans la perte d’efficacité.

Alimentation et système immunitaire

Aucune étude de nature scientifique ne vient indiquer l’efficience de certains aliments dits miracles. Ils parviennent à augmenter la capacité du système immunitaire uniquement dans le cas où il y avait une carence. Ainsi, avec une alimentation équilibrée, le système immunitaire est amplement paré à lutter contre les infections.

Le meilleur moyen d’éviter une contamination reste encore de ne tout simplement pas l’attraper en respectant les consignes sanitaires comme la distanciation physique, le port du masque et le lavage des mains, largement diffusés et recommandés par les autorités de la santé publique.