Éclosion de la toux du chenil dans les parcs canins de Chambly

La Ville de Chambly avise les propriétaires de chiens qu’à la suite d’une éclosion de la toux du chenil, elle leur recommande fortement d’éviter les deux parcs canins dont elle dispose, et ce, pour une période de deux semaines, afin d’éviter la propagation de ce virus très contagieux.

Il est à noter que la municipalité procédera à l’installation d’affiches visant à informer les habitués des parcs canins situés sur l’avenue Simard et au parc Josephte-Chatelain, de cette situation. La proximité et les contacts entre les animaux seraient responsables de cette éclosion.

À propos de la toux du chenil

La toux du chenil est caractérisée par la présence de symptômes respiratoires aigus et gênants pour les chiens. Cette maladie apparaît de façon soudaine. Ses principaux symptômes :

toux rauque, sèche et persistante

crises récurrentes pouvant engendrer des régurgitations

éternuements

difficultés respiratoires

fatigue

écoulement nasal

etc.

Ceux-ci peuvent durer de quelques jours à quelques semaines et peuvent avoir des conséquences importantes chez l’animal.

La transmission de cette maladie très contagieuse se fait de façon directe ou indirecte, notamment par le contact direct entre les nez des chiens ou avec les aérosols contaminés (émis lorsqu’il y a des éternuements et de la toux). La toux du chenil est constatée principalement chez les chiens ayant côtoyé d’autres chiens, particulièrement dans les élevages, les refuges, les pensions et les parcs canins. Aussi, il importe que les chiens malades et contagieux soient isolés, pour minimiser les risques de propagation.

Par ailleurs, il importe de préciser que les chiens ayant été vaccinés pour cette maladie sont quand même susceptibles de l’attraper.

Pour plus d’informations sur le sujet, les propriétaires de chiens sont invités à s’adresser à leur médecin vétérinaire