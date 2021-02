L'Essentielle offre des ateliers en ligne pour les femmes de la Vallée-du Richelieu et des environs

L’Essentielle, un lieu d’appartenance géré par et pour les femmes de la Vallée-du Richelieu et des environs, offre une programmation avec des ateliers en série et des cafés rencontres pour répondre à des besoins et des intérêts différents, le tout offert gratuitement sur Zoom.

Des rencontres individuelles pour apprendre à utiliser le logiciel Zoom dans le but de tenir des ateliers en visioconférence sont offerte. L'accompagnement, de l’installation du logiciel jusqu’à la participation à une rencontre. Il est possible de contacter l'Essentielle si vous désirez participer aux visioconférences, mais n’avez pas le matériel nécessaire, ou la connexion Internet, au 450 467-3418, l'inscription aux autres ateliers se fait au même numéro.

Le pouvoir de l'image et moi !

Offert de 13 h 30 à 16 h 30, les 4, 11, 18 et 25 février et animé par Denise Julien :

« Les stéréotypes de beauté sont puissants. Pour faire cesser ce discours intérieur « je ne suis pas assez… je suis trop… », l’atelier vise à faire prendre conscience de l’impact de ces stéréotypes sur notre estime de soi. Parmi les thèmes abordés : mes croyances nuisibles et aidantes, mon rythme, accueil et réconciliation avec mon corps, reprise de pouvoir sur mon corps et ma vie. », souligne l'animatrice.

Comité action - femmes engagées pour transformer les résistances en levier

Offert de 10 h 00 à 11 h30, le 4 février et animé par Claudine Lafond:

« Dans le cadre des activités liées à la Marche mondiale des femmes, le Comité action met en branle son mandat d’éducation populaire et de sensibilisation auprès de la population et des élues. Il est de notre devoir de mettre de l’avant le fait que l’on doive considérer les femmes lors des décisions prises par notre société quant aux thématiques de la pauvreté, la violence, la justice climatique, les personnes migrantes ainsi que les droits des femmes autochtones, les thèmes de la MMF 2021 en quelque sorte. Prenez part aux étapes de préparation de ce grand événement, qui aura lieu le 17 octobre 2021 et décidons ensemble des outils pour réussir positivement notre influence », mentionne Claudine Lafond.

Elles viennent d'ailleurs et sont citoyennes

Offert de 13 h 30 à 16 h 30, le 10 février avec Claudine Lafond et Joanie Cloutier:

« Les femmes immigrantes, au Québec comme ailleurs, peuvent vivre des situations de discrimination dans plusieurs sphères de leur quotidien : au travail, en cherchant un logement ou encore auprès des institutions. Pour mieux comprendre leurs situations et pouvoir s’y attaquer, il nous faut être sensibilisées tout autant au racisme qu’au sexisme et à la difficulté des conditions économiques qu’elles vivent. Dans nos sociétés de grande diversité, n’est plus seulement visée l’égalité entre les femmes et les hommes, mais également entre les femmes elles-mêmes », soulignent Claudine Lafond et Joanie Cloutier.