Charte des régions du PLQ: entretien avec la cheffe Dominique Anglade

Voir la galerie de photos

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a annoncé il y a quelques jours la tenue d’une vaste tournée de consultations régionales virtuelles pour bâtir une Charte des régions basée sur chacune des particularités du territoire.

« Les prochains mois seront importants pour le Parti libéral du Québec. Avec ces consultations régionales virtuelles, nous voulons penser ensemble au Québec que nous voulons, développer de manière durable et inclusive chacune de nos régions et nous redonner le droit de rêver », a-t-elle dit essentiellement lors d'une entrevue vidéo accordée au réseau Néomédia.

Non partisanes et gratuites, ces consultations virtuelles débuteront le 23 février en Outaouais et se poursuivront jusqu’au printemps 2021 en terminant par le Saguenay—Lac-Saint-Jean.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Dominique Anglade où il est aussi question de la rentrée parlementaire et des rapports qu'elle entretient avec le gouvernement du premier ministre François Legault, notamment dans le contexte de la pandémie.