Un nouveau directeur à la MRC de la Vallée-du-Richelieu

La MRC de La Vallée-du-Richelieu annonce la nomination de Denis Laplante à l’emploi de directeur du Service du développement durable. Ce dernier est entré en poste depuis ce 1er février avec un mandat bien précis.

Plus spécifiquement, il a pour fonction de planifier, d’organiser et de diriger les activités liées au Service du développement durable, soit les Départements de l’aménagement du territoire et mobilité, de l’environnement et l’écocitoyenneté (gestion des matières résiduelles et cours d’eau) ainsi que du Centre d’excellence et géomatique, et ce, en cohérence notamment avec le Plan stratégique 2020-2025 de la MRCVR.

« Son expérience, son leadership et sa connaissance du territoire sont des atouts qui profiteront à la réalisation de nos activités dans les meilleures pratiques du développement durable. Au nom du Conseil de la MRCVR, nous lui souhaitons la bienvenue et la meilleure des chances dans ce nouveau chapitre professionnel », a tenu à souligner la mairesse de la Ville de Beloeil et préfète de la MRCVR, Diane Lavoie.

Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le milieu municipal, monsieur Denis Laplante était jusqu’à tout récemment directeur général de l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec et de l’Association des directions en développement économique local. Il a également été directeur de l’urbanisme, de l’environnement et du développement durable à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et directeur du Service de la planification et du développement du territoire et directeur général adjoint à la Ville de Beloeil. Étant reconnu pour son leadership axé sur la médiation, monsieur Laplante est aussi reconnu pour son dynamisme énergique, son sens de l’organisation et son esprit de synthèse.