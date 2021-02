56 M$ d'investissements à Beloeil en 2020

Malgré la pandémie de COVID-19, la valeur des mises en chantier pour la construction neuve, les rénovations et les travaux d’agrandissement pour les secteurs résidentiel, commercial et institutionnel a connu une excellente année à Beloeil. Un total de 56 millions $ a été enregistré en investissements sur le territoire en cette année hors du commun.



Malgré une baisse de 23 % par rapport à la valeur des mises en chantiers en 2019, le secteur résidentiel cumule une valeur totale de mises en chantier de 28,5 millions $ pour l’année 2020. Ainsi, la ville compte 87 nouvelles unités d’habitation ayant vu le jour entre janvier et décembre. La valeur totale des nouvelles constructions résidentielles s’élève donc à près de 22 millions $, et les permis de rénovations et d’agrandissements représentent pour leur part un investissement de près de 6,5 millions $ supplémentaires.

Commercial, industriel et institutionnel

Les investissements 2020 dans le secteur commercial ont atteint 3,1 millions $ et reposent essentiellement sur la construction d’un immeuble commercial mixte situé sur la rue Saint-Jean-Baptiste. La somme restante concerne la transformation et la rénovation de propriétés existantes.

Le volet industriel et institutionnel s’élève pour sa part à près de 23 millions $ en investissements. Deux permis majeurs totalisant 12,25 millions $ ont été accordés pour des bâtiments industriels situés sur les rues Louis-Marchand et Pierre-Louis-le-Tourneux. Notons également un investissement majeur pour la rénovation de l’école Tournesol au montant de 2,1 millions $. La somme restante concerne des transformations et des agrandissements de propriétés existantes.

Développement des terrains vacants

La superficie brute de terrains vacants développés à l’intérieur du périmètre urbain de Beloeil s’élève à 91 305 mètres carrés pour l’année 2020. Ils se retrouvent essentiellement dans le secteur des Bourgs de la capitale.