Parc des Rapides: des travaux de réaménagement à 600 000$ cet automne

La Ville de Chambly souhaite informer les citoyens des prochaines étapes liées à la concrétisation du réaménagement du parc des Rapides, et ce, à la lumière des résultats du sondage mené à ce sujet, en août dernier.

Ainsi, à la suite des nombreuses considérations et commentaires évoqués par les citoyens souhaitant que le parc préserve son aspect naturel, des travaux de l’ordre de 600 000 $ seront effectués à l’automne 2021, pour une durée d’environ dix semaines. Ceux-ci viseront à rafraîchir les installations actuelles, et ce, dans le respect des demandes et des attentes formulées par les résidants.

Les interventions qui seront réalisées consistent à : refaire les sentiers permettant l’accès au parc et le retrait de celui en asphalte; procéder à l’ajout de mobilier urbain, tel que tables de pique-nique, bancs et poubelles; installer un bloc sanitaire (toilette) sobre et en retrait; compléter l’aménagement paysager. Les aires de repos et de tranquillité seront préservées, de même que les aires de jeux libres, en plus d’améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Au cours des prochaines semaines, la Ville de Chambly procédera à la révision du concept d’aménagement selon les interventions ciblées. Elle procédera ensuite à l’élaboration des plans et devis, afin de pouvoir lancer un appel d’offres pour la réalisation du projet. À la suite de l’octroi du contrat, la réalisation des travaux pourra être amorcée. Les travaux seront chapeautés par le Service loisirs et culture, en collaboration avec le Service du génie.