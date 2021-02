Réouverture d'Exporail ce vendredi 19 février

Le Musée ferroviaire Exporail, situé à Saint-Constant, accueillera de nouveau les visiteurs à compter du vendredi 19 février. Tout comme l’été dernier, Exporail appliquera une série de mesures préventives afin que le public puisse profiter pleinement du musée dans une ambiance agréable et sécuritaire.

Les visiteurs pourront tout d’abord accéder à l’espace immersif avec ses 400 artefacts ferroviaires et ses magnifiques images d’archives projetées sur écrans. Ensuite, ils poursuivront leur visite sous l’éclairage théâtral de l’exposition permanente et accèderont à quelques véhicules ferroviaires. Le plaisir d’explorer ce lieu unique se conjugue une fois encore avec des normes sanitaires exemplaires afin d’attirer une clientèle de passionnés et des familles qui ont grand besoin de se détendre.

Depuis cet été, les visiteurs accèdent au musée par une nouvelle entrée, avec une cinquantaine de places de stationnement supplémentaires. Un des objectifs étant de minimiser le temps d’attente à l’entrée et de contrôler l’achalandage sur le site, tous les visiteurs d’Exporail devront réserver leur(s) billet(s) à une date et à une heure prédéterminées via la billetterie électronique, disponible sur le site Internet du musée.

Pour la santé et le bien-être de tous, les personnes qui présentent des symptômes sont dans l’obligation de reporter leur visite. Exporail compte sur la bonne compréhension de ses visiteurs et rappelle l’importance de suivre les mesures de prévention mises en œuvre :

- Respecter les mesures d’hygiène affichées sur place : lavage des mains, paiement électronique, éternuer et tousser dans son coude, aucun rassemblement.

- Respecter la signalisation mise en place et la distanciation de 2 mètres.

- Respecter le sens de circulation unique.

- Le port du couvre-visage est obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus à l’intérieur du pavillon Angus.

- Des stations de gel hydroalcoolique sont installées dans les aires d’accueil.