Plus de liberté pour la semaine de relâche?

À moins de deux semaines de la semaine de relâche, le premier ministre du Québec, François Legault s’apprêterait à annoncer des allègements aux mesures de confinement. Soulignons qu’en conférence de presse la semaine dernière, le premier ministre se disait préoccupé par l’approche du long congé scolaire craignant que celle-ci entraîne une hausse de cas de COVID-19 partout en province.

Le premier ministre tiendra un point de presse ce mardi à 17h et selon plusieurs sources, bien qu’aucune décision finale n’ait été rendue, les discussions se poursuivent pour permettre notamment une plus grande latitude quant à la pratique de sports extérieurs et l’ouverture des arénas et des piscines intérieures.

La réouverture des salles de cinéma dans les zones rouges serait également discutée, sous certaines conditions il va sans dire. Le port du masque pourrait être imposé et le nombre de cinéphiles à l’intérieur des salles serait limité. La Santé publique songerait également à augmenter à huit, le nombre de personnes pouvant faire ensemble une activité extérieure en zone rouge.

Couvre-feu et barrages routiers

Quant au couvre-feu, tout porte à croire qu’il sera toujours imposé. Rappelons qu’en point de presse, jeudi dernier, François Legault avait laissé entendre qu’il serait toujours en vigueur au-delà du 8 mars, sauf en zones orange où il est passé à 21 h 30.

Finalement, bien qu’il indiquait analyser la situation, le premier ministre ne semblerait pas considérer la mise en place de barrages routiers entre les zones rouges et orange. Toutefois, l’idée de procéder à des interventions destinées à rappeler les consignes aux automobilistes est privilégiée.

Québec souhaite également que les policiers interviennent davantages contre les rassemblements, fassent respecter le couvre-feu et assurent une surveillance accrue de citoyens devant être en quarantaine.

Tous les détails des possibles mesures d’assouplissement seront annoncés ce mardi à 17 h.