La Ville de Mont-Saint-Hilaire obtient une aide financière de 261 589$ pour construire une piste multifonction et cyclable de 0.7 Km sur la rue Radission -Secteur route 116.

La nouvelle infrastructure vise notamment à faciliter l'accès aux services et commerces situés sur les boulevards Sir-Wilfrid-Laurier (route 116) et Honorius- Charbonneau

C'est le ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas, Simon Jolin-Barrette qui en a fait l'annonce récemment, au nom du ministre des Transports, François Bonnardel.

Pour les années de 2019 à 2021 ce sont près de 33 M$ qui ont été accordés pour la réalisation de plus de 140 projets de transport actif par le gouvernement. De nombreuses pistes cyclables pourront ainsi voir le jour partout au Québec.

« L'ajout de cette nouvelle piste multifonction et cyclable représente une bonne nouvelle pour les citoyens et familles de la région de la Vallée-du-Richelieu. Les marcheurs, les coureurs et les cyclistes bénéficieront, grâce à ce projet, d'un accès simple, rapide et surtout plus sécuritaire au boulevard Sir-Wilfrid-Laurier à Mont-Saint-Hilaire. En plus de favoriser encore davantage le transport actif, cet investissement contribue à promouvoir les saines habitudes de vie », indique Simon Jolin-Barrette, député de Borduas et ministre responsable de la Montérégie.