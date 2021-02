48 042 $ pour soutenir le développement d’activités destinées aux aînés

Deux organismes de la circonscription de Chambly se partagent une somme de 48 042$ dans le cadre du nouveau Programme Action Aînés du Québec. Ce montant a été octroyé par la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, à la suite d'un appel de projets pour la réalisation d'activités destinées aux aînés.

Dans le comté de Chambly, représenté à l'Assemblée nationale par le député Jean-François Roberge, deux initiatives ont été retenues et seront soutenues financièrement, soit:

- Centre communautaire l’Entraide Plus pour le maintien et adaptation de formations aux nouvelles technologies et poursuite d’une activité intergénérationnelle, pour un montant de 45 000 $;

- Club Fadoq du Bassin de Chambly pour le maintien et adaptation des activités de loisirs, pour un montant de 3 042 $;

Lancé en septembre dernier, le PAAQ est un programme de soutien financier aux organismes pouvant contribuer à la pérennité de leurs activités destinées aux aînés, grâce à l’embauche de ressources humaines et à l’acquisition du matériel ou de l’équipement nécessaires à la réalisation de ces activités.

Les activités soutenues doivent encourager la solidarité intergénérationnelle, la valorisation des aînés, leur participation sociale ou leur maintien dans leur communauté en toute sécurité.

« C’est un immense bonheur de vous annoncer que le Centre communautaire l’Entraide Plus et le Club Fadoq de Chambly obtiennent un soutien financier pour le maintien de leurs activités. Dans le contexte actuel, ces deux organismes effectuent une mission extrêmement importante auprès de nos aînés. Je tiens d’ailleurs à remercier les membres de leurs équipes et les bénévoles ainsi que la ministre Blais pour son appui », indique M. Roberge.

Soulignons que dans l’ensemble du Québec, 105 demandes ont été retenues et se partageront un montant total de 3 330 092 $.

Rappelons que l’appel de projets s’est déroulé du 10 septembre au 28 octobre 2020. L’aide financière maximale autorisée par ce programme est de 45 000 $, dont un maximum de 20 000 $ est autorisé pour l’acquisition de matériel ou d’équipement essentiels au déroulement des activités. L’aide est accordée pour une période maximale de 12 mois.