Une nouvelle ressource pour le développement économique à Chambly

La Ville de Chambly a récemment procédé à l'embauche d'une nouvelle ressource en matière de développement économique. Kim Desaulniers, a pour mandat de venir en aide aux entreprises et aux commerces du territoire, et ce, qu’ils soient en démarrage ou en pleine expansion, ou même à la recherche d’information pour s’installer dans la municipalité.

Son apport permettra de favoriser et d’accompagner l’implantation de nouvelles entreprises, de leur offrir un soutien de proximité, de stimuler l’achat local, de contribuer au rayonnement des acteurs locaux, d’attirer de nouveaux investissements et de développer un milieu proactif et attrayant. Elle participera activement au développement d’une économie locale forte et diversifiée, à la croissance de la richesse collective, ainsi qu’à un milieu de vie de qualité, faisant de Chambly une ville dynamique et attractive.

Au cœur des actions qui seront déployées, elle contribuera à stimuler la création et la croissance des entreprises du territoire; facilitera le maillage; simplifiera l’accès à l’information entre la municipalité, les partenaires et les entreprises.

Le développement de la Ville passe impérativement par la mise en place de projets structurants visant à stimuler l’économie locale, la relance économique et la consultation de la communauté d’affaires, notamment par l’entremise de partenaires et de tables consultatives.