Une relâche sous le signe du plaisir à Mont-Saint-Hilaire

La relâche scolaire promet d'être amusante sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. C'est que la municipalité a concocté une programmation pour tous les âges et adaptée à la situation sanitaire. Du 1er au 5 mars prochain, des ateliers en ligne, des lectures de la Bibliothèque Armand-Cardinal et des activités libres seront à la disposition de la population.

Les 6 à 12 ans en congé scolaire pourront participer à des ateliers offerts tous les matins de 10 h à 11 h, selon leur intérêt. Au coût de 2,50 $ pour les enfants résidant à Mont-Saint-Hilaire et de 3,75 $ pour les personnes de l’extérieur de la ville, les ateliers se dérouleront en ligne sur la plateforme Zoom.

Voici l'horaire de ceux-ci:

- Lundi 1er mars : Balle rebondissante maison;

- Mardi 2 mars : Origami;

- Mercredi 3 mars : Pâtes du chef et sa sauce tomate;

- Jeudi 4 mars : Crème glacée maison;

- Vendredi 5 mars : Fleurs en papier mâché;

Le matériel nécessaire pour chaque atelier est disponible sur le site de la Ville. La présence d’un parent est fortement recommandée pour les enfants de 8 ans et moins. Les personnes intéressées ont jusqu’à la veille de chaque atelier, 9 h, pour s’inscrire en ligne, sur le site de la Ville. L’inscription est ouverte pour les Hilairemontais et les Hilairemontaises et sera disponible dès le mardi 23 février, 9 h, pour les personnes des autres villes.

Lecture d’histoires insolites et activités loufoques à la Bibliothèque Armand-Cardinal Pour la relâche scolaire, la bibliothèque offre des activités en ligne tous les matins de 9 h à 10 h.

Pour les 4 à 9 ans:

- Mardi 2 mars : Lecture et bricolage ;

- Jeudi 4 mars : Lecture d’un documentaire et activités physiques;

Pour les 9 à 14 ans:

- Lundi 1er mars : Lecture d’un roman graphique et activité de bandes dessinées;

- Mercredi 3 mars : Début de lecture d’un roman ados activité « invente la suite »;

- Vendredi 5 mars : Lecture de la fin du roman ados du 3 mars;

Les activités auront lieu directement sur la page Facebook de la Bibliothèque Armand-Cardinal, sans inscription, sauf pour les deux activités de lecture d’un roman ados (3 et 5 mars) pour lesquelles il faut s’inscrire par courriel à [email protected] en indiquant le nom et l’âge de la personne participante.

Activités libres

Afin de profiter des joies de l’hiver et du plein air en famille, plusieurs activités extérieures sont mises à la disposition de la population. Les personnes intéressées pourront emprunter gratuitement du matériel sportif en pratique libre dans la Boîteo-sports hivernale. Selon les conditions météorologiques et les mesures gouvernementales en vigueur, plusieurs activités pourront être pratiquées : initiation à la raquette, mini-putt sur neige, soccer et bien d’autres choix. Située au chalet multisports, derrière l’école secondaire Ozias-Leduc, la Boîte-o-sports sera accessible tous les jours de la relâche de 10 h à 16 h. Carte d’identité requise.

Sous toutes réserves des conditions météorologiques, les patinoires extérieures et la pente à glisser seront également de belles façons de profiter de la relâche scolaire. La patinoire Michel (école de l’Aquarelle), la patinoire de la Pommeraie (école de la Pommeraie), la patinoire Hertel (école au Fil-de-l’Eau) et la pente à glisser située au parc de la Gare (rue Gilbert-Dionne) accueilleront les citoyens et les citoyennes à compter de 10 h, tous les jours. Les mesures sanitaires, les conditions des installations et les horaires se trouvent sur le site Internet de la Ville. Le port du casque est fortement recommandé.

Suite aux nouvelles annonces gouvernementales, le patinage intérieur sera permis durant la relâche au Complexe sportif Sportscene (550, rue Jolliet). Plusieurs plages horaires disponibles durant la semaine. Réservations obligatoires 2 jours à l’avance. Port du casque obligatoire pour les moins de 18 ans.

Pour ajouter une touche ludique à cette relâche scolaire bien méritée, la Ville de Mont-Saint-Hilaire lance également des Défis de la relâche pour chaque jour de la semaine! Pourrez-vous les relever?

- Lundi : Laissez les écrans éteints toute la journée;

- Mardi : Cuisinez en famille un repas que vous n’avez jamais mangé;

- Mercredi : Dansez ces 3 chansons : « Macarena », « Ça fait rire les oiseaux » et « Footloose »;

- Jeudi : Traversez tous les cadres de portes à reculons;

Vendredi : Jouez à ni oui, ni no;

Selon les directives de la Santé publique, des activités additionnelles pourraient être ajoutées durant la semaine de relâche. Suivez la page Facebook du Service du loisir et de la culture.