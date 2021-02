Près de 3M$ pour soutenir l'économie et la main-d'oeuvre en Montérégie

Le gouvernement du Québec, accompagné d'organismes de la région, annonce que 2 910 000 $ serviront à concrétiser l'Entente sectorielle de développement pour l'économie et la main-d'œuvre en Montérégie. Celle-ci vise à répondre aux priorités régionales dans ces domaines.

Cette entente contribuera à assurer la mise en commun des actions des différents partenaires. D'ailleurs, un important exercice de réflexion a permis d'élaborer une planification stratégique et un plan d'action pour la région. Ces derniers seront mis en œuvre au cours des cinq prochaines années comme le prévoit l'Entente. Du soutien sera aussi offert pour réaliser des initiatives et des activités favorisant le développement économique et la gestion de la main-d'œuvre.

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), la Ville de Longueuil selon ses compétences d'agglomération, les municipalités régionales de comté (MRC) de la Montérégie, la Table de concertation régionale de la Montérégie (TCRM), Montérégie économique ainsi que les organismes de développement économique de la région participent à cette initiative.

« Le développement économique et la prospérité de notre région reposent notamment sur l'implication de la communauté. Le nombre de signataires à l'Entente reflète bien la volonté et le désir de nos organismes à participer au développement socioéconomique de notre région. En ce sens, nous tenons à remercier les différents partenaires qui mettent la main à la pâte et qui

contribuent à faire de la Montérégie une région où il fait bon vivre et où les citoyens peuvent s'épanouir », indique Simon Jolin-Barrette, ministre responsable de la région de la Montérégie.

« En tant que président de la TCRM, je suis heureux de souligner la signature de cette entente historique qui favorisera le rayonnement de la Montérégie en matière de développement économique et de main-d'œuvre. Je lève mon chapeau aux partenaires et aux gens impliqués dans la réalisation de cette entente. L'avenir économique de notre région passera par la concertation. C'est ensemble que nous pourrons assurer le succès et la pérennité économique de la Montérégie », ajoute Patrick Bousez, président de la Table de concertation des préfets de la Montérégie.

« Nous nous réjouissons de la signature de l'Entente qui permettra à Montérégie économique, l'organisme mandataire de la présente entente, d'assurer la mobilisation de tous les acteurs économiques de la Montérégie. Nous pourrons enfin mettre en commun l'expertise et les ressources du territoire et outiller nos agents économiques afin de nous assurer d'optimiser leur travail. L'Entente contribuera à la réalisation de projets mobilisateurs, répondant aux priorités régionales en matière d'économie et de main-d'œuvre et qui favoriseront la croissance des entreprises et le développement économique de la Montérégie », conclut Joanne Brunet, présidente de Montérégie économique et directrice générale de Développement Vaudreuil-Soulanges.