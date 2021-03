Plusieurs activités pour toute la famille à la bibliothèque de Chambly

Pour la relâche scolaire, la Bibliothèque municipale de Chambly a mis sur pied une programmation amusante, afin de bien divertir les jeunes passionnés de culture. Pour prendre part à l’une de ces activités, l’usager doit posséder une carte Bibliothèque ou Accès valide.

Prêts pour des devinettes littéraires? Quels personnages de livres se cachent derrière ces images ? À vous de les trouver ! Récupérez une feuille de jeu à la bibliothèque, complétez-la et rapportez-la à la bibliothèque pour courir la chance de gagner un prix. Pour les enfants de moins de 10 ans, jusqu’au 9 mars.

Les mystérieux livres coups de cœur

Vous êtes à bout d’inspiration ou vous avez simplement envie de vous faire surprendre ? Empruntez un livre mystère : un coup de cœur choisi et emballé avec soin par un employé de la bibliothèque. Un livre par usager, pour tous les âges, jusqu’au 9 mars.

Capsule temporelle COVID-19

Procurez-vous un journal de bord à la bibliothèque et faites partie de l’histoire ! Avec ce journal, vous pourrez laisser une trace de votre vie en période de pandémie. Vous écrirez une lettre, adressée à vous dans le futur, en faisant des prévisions de votre vie en 2023. Une fois complétée, rapportez votre témoignage à la bibliothèque et celle-ci organisera une cérémonie d’ouverture de la capsule temporelle, en juillet 2023. Les enfants seront invités à récupérer leur journal de bord afin d’avoir un souvenir de cette période. Pour les enfants de 5 à 12 ans, jusqu’au 9 mars.

Bricolage avec Malicia

Venez récupérer une trousse de bricolage et Malicia, à l’aide d’une vidéo partagée sur le site Internet et la page Facebook de la Ville, vous aidera à le faire de la maison ! Distribution des trousses jusqu'au 6 mars. Vidéo d’assistance en ligne dès le 2 mars. Deux bricolages disponibles, pour les 3 à 5 ans et 6 à 10 ans, jusqu’à épuisement des stocks.

Concours Lecture en relâche scolaire

Venez emprunter des livres à la bibliothèque durant la semaine de relâche et courez la chance de gagner une tuque ! Le tirage se fera dans la semaine du 8 mars. Les gagnants seront contactés par téléphone. Un coupon par visite, pour les 12 ans et moins. Du 2 au 6 mars.

Combo cinéma à emporter

Retrouvez le sentiment d’une location au club vidéo en empruntant un film à la bibliothèque pour une soirée cinéma à la maison. Jumelés en duo, plusieurs genres cinématographiques sont à découvrir. Un combo par famille. Prêt d’une durée d’une semaine, dès le 26 février.

Prêt de jeux de société

La bibliothèque met à la disposition de ses usagers sa collection de jeux de société. Il est possible de se présenter sur place ou de réserver un jeu en ligne, à partir du catalogue [email protected], accessible dans la section Bibliothèque (Catalogue de recherche et collection) sur le site Internet de la Ville, à ville.chambly.qc.ca. Limite d'un jeu par famille. Prêt d’une durée de trois semaines.

Carte accès musées

La bibliothèque offre les musées de la Montérégie ! En empruntant une Carte accès musée, vous pouvez vous rendre gratuitement dans un musée de la région. Bien important, vous devez réserver directement avec le musée avant de vous y rendre.

Cette carte donne accès à ces différents musées : Le Biophare (Sorel-Tracy), Musée du Haut-Richelieu (Saint-Jean-sur-Richelieu), Musée le Pailleur (Châteauguay), Muso - Musée de société des Deux-Rives (Valleyfield). Une carte par famille (pour deux adultes et deux enfants). Prêt d’une durée d’une semaine.

Pour plus d’informations, communiquez avec la bibliothèque au 450 658-2711 ou [email protected]