Le député de Borduas et ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a fait parvenir aux citoyennes et citoyens de la circonscription un répertoire des organismes et des services de la région. Intitulé Bottin des ressources, ce recueil collige les organismes du territoire et les regroupe par services.

Du transport adapté à l’aide alimentaire, en passant par le soutien aux aînés ou en santé mentale, ce sont près d’une centaine d’organismes et de services qui y sont répertoriés. Ce travail de recensement s’est d’ailleurs fait en collaboration avec la Corporation de développement communautaire de la Vallée-du-Richelieu.

« C’est un projet sur lequel mon équipe et moi travaillons depuis un moment, et avec la situation actuelle, ce genre d’outil nous semblait d’autant plus pertinent. Je tenais à ce les citoyennes et les citoyens puissent trouver facilement le soutien et l’accompagnement dont ils ont besoin », explique monsieur Jolin-Barrette.

Le Bottin des ressources a été envoyé à l’ensemble des citoyennes et des citoyens au cours du mois de février. D’ailleurs, si des résidents de la circonscription ne l’ont pas reçu, s’ils désirent une copie supplémentaire ou s’ils ont égaré celui qui leur a été envoyé, le député et ministre les invite à contacter son équipe par courriel ou par téléphone pour qu’un nouvel exemplaire leur soit acheminé au 450-464-5505 ou par courriel au [email protected]