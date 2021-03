Nouvelle entente de partenariat entre la Ville de Chambly et la SÉPAQ

La Ville de Chambly confirme la signature d’un partenariat avec la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), permettant à ses citoyens de bénéficier d’un rabais de 10 $, à l’achat d’une carte annuelle pour le parc national du Mont-Saint-Bruno ou d’une carte annuelle réseau pour l’ensemble des parcs provinciaux.

Cette entente est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, ou jusqu’à ce qu’un total de 900 rabais soient octroyés aux citoyens de Chambly.

Pour profiter de cette offre, les citoyens de Chambly doivent se présenter au centre de découverte et de services du parc national du Mont-Saint-Bruno (situé au 330, rang des 25 Est, à Saint-Bruno-de-Montarville), selon l’horaire et les heures normales d’ouverture prévus, sur présentation d’une preuve de résidence et d’une carte d’identité avec photo.

Profitez de cet accès à la nature pour découvrir leur réseau de 35 km de pistes de ski de fond, de leur magnifique sentier pédestre de 9 km autour des cinq lacs du Parc, ainsi que de leur programmation diversifiée s’adressant à tous les âges.

Gardez les yeux grands ouverts lors de votre prochaine visite au parc du Mont-Saint-Bruno, car près de 200 espèces d’oiseaux et une quarantaine d’espèces de mammifères se partagent le territoire.

Pour plus d’informations sur cette offre, les citoyens sont invités à communiquer avec la SÉPAQ, au 450 653-7544.