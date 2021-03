Québec rend hommage aux victimes de la COVID-19

Le gouvernement du Québec a tenu ce midi, une cérémonie dans le cadre de la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19, qui a lieu aussi dans l'ensemble du pays.

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, notamment le port du masque en tout temps et la distanciation sociale de deux mètres, cette cérémonie solennelle se tenait sur le parvis de l'hôtel du Parlement à Québec. Le symbole de cette journée spéciale est la rose blanche, représentant la sincérité de ce devoir de mémoire.

Une haie d'honneur symbolique, composée d'agents de la Sûreté du Québec et de constables spéciaux de l'Assemblée nationale du Québec, était en place, laissant passer plusieurs personnalités importantes dans la bataille contre le coronavirus, et des membres de familles de victimes. Ainsi, on a pu voir le premier ministre du Québec, François Legault, qui était accompagné de sa femme, de même que Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Horacio Arruda et bien d'autres, une rose blanche à la main.

Deux travailleurs des services du paramédic, en tenue de cérémonie, ont ensuite porté une couronne faite de ces fleurs symboliques, devant laquelle les personnalités et les familles sont venues se recueillir. Cela, sur la musique de l'Orchestre symphonique de Montréal, puis sur À la claire fontaine, interpreté par Les Petits Chanteurs de Beauport.

Le premier ministre François Legault a prononcé quelques mots pour souligner cette journée de commémoration. « La nation québécoise a été admirable. Parmi cette nation, il y a eu nos soignants et soignantes. Ils ont eu le courage d'aller auprès des personnes infectées, ils ont été des héros et ils continuent depuis un an. Toute la nation québécoise leur doit reconnaissance, comme à ceux qui ont fait tourner les services essentiels. »

« Aujourd'hui, le Québec se souvient. Cette journée est consacrée aux personnes qui nous ont quittés trop tôt, et à leurs proches, leur famille, leurs amis », a terminé le premier ministre en annonçant le début de la minute de silence provinciale.

En une année, la COVID-19 a fait plus de 10 500 victimes.