Réouverture de l'Écocentre de Chambly le 2 avril prochain

La Ville de Chambly procédera à l’ouverture de l’Écocentre (2400, boulevard Industriel) le vendredi 2 avril et sera maintenant ouvert tous les vendredis et samedis, de 8 h à 15 h, jusqu’à la fin du mois d’octobre.

Les citoyens de Chambly pourront accéder à l’Écocentre une fois par jour (par adresse civique), avec un chargement maximal de 2,3 m 3 (3 v 3 ).

Nouvelles matières acceptées :

- Styromousse (alimentaire, d’emballage et de construction).

- Sièges d’auto pour enfants périmés (séparer la base de plastique des tissus et du

métal).

- Matelas et sommiers.

Comme nouveauté cette année, il y aura sur place un conteneur d’objets, de meubles et de petits équipements à donner ou à échanger.

Consignes à respecter

Pour assurer le bon déroulement lors de leur visite, les citoyens auront quelques consignes à respecter : présenter une preuve de résidence (permis de conduire, compte de taxes); respecter la signalisation et les mesures préventives; éteindre le moteur du véhicule avant de décharger les matières et les trier avant leur arrivée afin de les déposer efficacement aux endroits désignés.

De plus, il est interdit de transvider des liquides sur le site, d’utiliser des remorques à benne basculante, prendre des matériaux ou d’aller dans les conteneurs ou compartiments et d’accéder au site en dehors des heures d’ouverture. Il est à noter que les employés ne sont pas autorisés à procéder au déchargement des matières et que les enfants doivent toujours demeurer dans le véhicule.

COVID-19

Afin de permettre la distanciation sociale, des mesures préventives seront appliquées sur le site pour protéger le personnel et les visiteurs. Prenez note qu’il n’y a pas de station de lavage des mains sur le site et qu’un maximum de 2 personnes par véhicule sera accepté pour effectuer le déchargement des matières.

Pour plus d’informations sur les matières acceptées ou refusées, consultez le site ville.chambly.qc.ca/ecocentre.

Service des travaux publics, 450 658-2626.