Dépôt pour recycler les contenants de verre à Chambly

Depuis mai 2020, la Ville de Chambly rend disponible aux citoyens un conteneur spécialement dédié au recyclage du verre, afin d’optimiser la gestion des matières résiduelles. Celui-ci se trouve dans le stationnement de la caserne Serge-Caron, situé au 1303, boul. Fréchette.

Les contenants acceptés sont : les bouteilles de vin, les pots de cornichons, les bouteilles de jus, les pots de confitures, les pots Mason et les flacons de parfum. Afin de favoriser la qualité du verre récupéré, il est important de retirer les bouchons et les couvercles, de rincer les contenants et de séparer le verre clair et le verre mixte, avant de les déposer dans les compartiments appropriés. Il n’est pas nécessaire de retirer les étiquettes. Il est également possible de recycler des bouchons de liège, dans le bac de récupération prévu à cet effet, installé à droite du conteneur à verre. Seuls les bouchons de liège naturel sont acceptés (agglomérés, agglomérés avec extrémités naturelles, naturels). Les bouchons synthétiques et cirés sont refusés.

Les contenants de verre suivants sont refusés en tout temps : le verre culinaire (vaisselle et plats transparents), la céramique ou la porcelaine (tasses), les verres et les coupes de vin, les pots de plantes, les plateaux de micro-ondes, les fenêtres ou la vitre, les miroirs, les lunettes, les ampoules et les écrans de télévision. Ces matières sont acceptées dans le cadre de la collecte des ordures.

Les fenêtres, la vitre ou tous les autres matériaux de construction, de rénovation et de démolition sont acceptés à l’Écocentre, dès son ouverture au mois d’avril.

Le verre recueilli dans le conteneur est envoyé à la compagnie 2M Ressources à Saint-Jean-sur- Richelieu, pour être transformé en nouveaux contenants ou être ajouté à certaines recettes de béton. Plus de 80 tonnes ont été collectées depuis l’implantation du conteneur.