Le premier weekend du printemps a parfaitement honoré l’arrivée de la saison du renouveau.

Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous et au grand bonheur de tous, ils seront encore là pour les prochains jours. Si les matins sont quelque peu frisquets, les après-midis promettent des températures frôlant la barre des 15 degrés.

Qui dit printemps, dit souvent reprise des activités extérieures pour les plus frileux d’entre nous. La région est peut-être toujours en zone rouge en raison de la pandémie, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas moyen de s’amuser et de reprendre quelques-unes de nos activités préférées, en toute sécurité et dans le plus grand respect des mesures sanitaires.

Êtes-vous du type cabane à sucre, préparation du jardin ou longue balade en vélo? Cette semaine Néomédia vous demande, quelle est votre activité du printemps préférée? Répondez à notre sondage juste ici.