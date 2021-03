Internet haute vitesse: une excellente nouvelle si elle se concrétise pour le Bloc Québécois

Le député de Beloeil-Chambly, Yves-François Blanchet se réjouit que le gouvernement fédéral annonce le transfert des pouvoirs à Québec et des sommes nécessaires au déploiement de l’Internet haute vitesse dans les régions rurales.

C’est un combat que le Bloc Québécois mène depuis de nombreuses années et cette annonce en est l’aboutissement, à condition que ça ne reste pas virtuel. Enfin, Ottawa changera son échéancier de branchement à Internet haute vitesse au Québec et suivra la cadence de Québec pour en assurer le déploiement dans presque l’ensemble de ses régions.

« L’accès à Internet haute vitesse est un besoin essentiel et une priorité universellement reconnue par l’ensemble des acteurs politiques et économiques de nos régions, de même que pour de nombreuses familles vivant en ruralité. Avec son objectif de 2022, le gouvernement du Québec avait des objectifs hautement plus ambitieux que celui du Canada. Le gouvernement fédéral s’est enfin rendu à l’argument du Bloc Québécois réclamant à Justin Trudeau d’arrimer son financement et ses programmes avec Québec », exprime le député bloquiste.

Le Bloc Québécois se réjouit du principe de l’entente, mais souligne que d’importantes questions demeurent. « Nous sommes très préoccupés par les enjeux touchant l’accès aux poteaux partout sur le territoire du Québec et par la place des petits joueurs dans le marché. Par ailleurs, si un fournisseur n’a qu’à payer une petite partie des investissements et que le reste de la facture est assumée par les différents paliers de gouvernement, est-ce que ces infrastructures pourront demeurer publiques pour garantir le service à long terme dans les communautés et une présence accrue de compétiteurs qui assureront des prix à l’avantage des citoyens ? », insiste M. Blanchet.

Le Bloc Québécois restera à l’affût des détails du chantier afin de s’assurer que le gouvernement fédéral respecte ses engagements et ses délais.