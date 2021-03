Aide financière pour le festival Bières et saveurs de Chambly

Bonne nouvelle pour le festival Bières et saveurs de Chambly. Dans cette époque de crise sanitaire où les festivals et événements culturels ont été frappés de plein fouet et vivent une situation critique quant à leur avenir, l'événement obtient une aide financière. Celle-ci provient de la Banque de développement du Canada dans le cadre du Programme de crédit pour les secteurs très touchés.

Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois et député de Beloeil-Chambly, est fier de souligner que les démarches de son équipe auprès de l’organisme à but non lucratif « Concept B » lui ont permis d’obtenir ce soutien financier.

« Mon équipe et moi travaillons d’arrache-pied depuis le début de la crise sanitaire liée à la COVID-19. La complexité des programmes d’aide fait en sorte que de nombreuses personnes baissent les bras après un premier refus. C’est à ce moment que nous entrons en jeu pour faciliter le travail de nos entrepreneurs dans leurs démarches avec la machine fédérale. Je suis fier du travail de mon équipe au bureau de circonscription et vous invite à les contacter en tout temps! », a déclaré Yves-François Blanchet.

« Notre industrie joue un rôle important dans le tourisme et l'économie locale, régionale et voire internationale. Nous serons une des locomotives de la relance économique et nous devons avoir accès à tous les programmes disponibles afin de nous permettre de réactiver nos activités. Le programme PCSST est un levier attendu par notre secteur, mais comporte plusieurs complexités. Je tiens à remercier notre député fédéral, monsieur Yves-François Blanchet, ainsi que son équipe pour leur aide précieuse, leur écoute et leur rapidité afin de nous accompagner dans notre demande », a ajouté Luc Rousseau, président de Concept B.

L’accès à ce programme est essentiel pour ce secteur économique particulièrement affecté par la crise de la COVID-19. Rappelons-nous que Bières et saveurs de Chambly est, depuis 19 ans, le plus important festival brassicole du Québec. Plus de 60 000 visiteurs s’y présentent chaque année. La mission du festival est de rassembler les microbrasseries et les produits du terroir des quatre coins du Québec, en plus de faire la promotion des artisans locaux de Beloeil-Chambly.