Une programmation avec des ateliers du Centre des femmes l'Essentielle

Depuis le début de la pandémie, 14 féminicides liés à de la violence conjugale ont eu lieu. La sécurité des femmes étant un enjeu social qui concerne l’ensemble de la population, le Centre des femmes l'Essentielle rappelle sa programmation avec des ateliers gratuits en série et des cafés rencontres pour répondre à des besoins et des intérêts différents, le tout en Zoom. Les sujets et les types d’ateliers qui s’y trouvent sont très variés.

- Ciné Causerie engagé, de 13 h 30 à 16 h, le 6 avril, avec Joanie Cloutier et JC Chayer à l'animation

- 1… 2… 3… action!, de18 h 30 à 20 h 30, à partir du 7 avril. Cinq rencontres avec l'animatrice Linda Basque.

- Comité Action : Femmes engagées pour transformer les résistances en levier, de 9 h à 12 h, le 1er avril avec Joanie Cloutier.

- Empathie et partage, de 13 h 30 à 16 h 30, à partir du 1er avril. Cinq rencontres avec l'animatrice Denise Julien.

- Résistons pour vivre, créons pour transformer de 9 h à 12 h, les 8 et 15 avril. Deux rencontres avec Joanie Cloutier.

Accompagnement Zoom avec Marie-France Lamarche

Rencontres individuelles pour apprendre à utiliser le logiciel Zoom dans le but de tenir des ateliers en visioconférence. Accompagnement avec Marie-France Lamarche, de l’installation du logiciel jusqu’à la participation à une rencontre. Si vous désirez participer aux visioconférences, mais n’avez pas le matériel nécessaire, ou la connexion Internet, contacter le Centre.