Le club de triathlon Trifort de Chambly a repris les entraînements

Avec l'arrivée du beau temps, et les nouvelles consignes gouvernementales permettant des entraînements extérieurs en petits groupes, vous verrez sûrement des coureurs habillés aux couleurs du Trifort sillonner les routes et pistes cyclables de Chambly. C'est que le club de triathlon reprend ses entraînements extérieurs.

Le club a repris les entraînements de groupe pour le volet course à pied aussitôt que ce fût permis, et les athlètes du club étaient fébriles et excités de pouvoir enfin revoir leurs compagnons d'entraînements "en vrai", tout en respectant les consignes en vigueur.

Pour le conseil d'administration et les entraîneurs du club, cette reprise demande une bonne logistique pour suivre les recommandations du gouvernement, entre autres, l'inscription obligatoire à chaque session quelques jours avant l'entraînement, questionnaire d'auto-évaluation à compléter par chaque participant avant chaque session, registre des participants à chaque session, contrôle des bulles, assurer la distanciation avant, pendant et après l'entraînement, etc.

Malgré ces contraintes, la session du mercredi est particulièrement populaire, avec une participation de presque 50% des membres "en présentiel", même si certains préfèrent encore s'entraîner en solo pour minimiser les risques de propagation du virus.



Aussitôt que les conditions routières et que la météo le permettront, les entraînements de vélo reprendront en groupe, mais pour l'instant, chacun continue de suivre les sessions virtuelles sur Zwift. Pour ce qui est de la natation, le club ne peut toujours pas reprendre les entraînements de groupe en piscine, mais le nouvel entraîneur du Trifort pour la section natation, Éric Boulanger, a fourni un plan d'entraînement "solo" en piscine ou "dryland" pour que chaque athlète soit prêt à plonger dans un entraînement aquatique aussitôt que ce sera permis.



Pour ceux intéressés à se joindre à un club dynamique afin de suivre un entraînement encadré semi-personnalisé, il est possible de s'inscrire pour la session printemps/été du Trifort. L'horaire est le suivant, pour des sessions en présentiel ou en virtuel:

- Lundi - Musculation : 18h30 à 19h00;

- Mardi - Natation : 19h15 à 20h15 ou 20h15 à 21h15;

- Mercredi - Couse à pied, intervalles et techniques : 18h30 (durée : environ 60 à 90 minutes);

- Jeudi - Spinning ou vélo extérieur : 18h30 (durée : environ 60 à 90 minutes);

- Samedi - Course à pied, longue sortie : 8h30 (durée : environ 60 à 120 minutes);

- Dimanche (à partir du mois de mai) - Vélo, longue sortie : heure et emplacement à déterminer;

Les prix pour la session printemps/été sont :

- Triathlon : 265$

- Duathlon : 200$

- Course à pied : 145$

L'inscription se fait en remplissant le formulaire à cet effet sur le site internet du club au www.trifortdechambly.com.