Budget participatif: mise en oeuvre des projets retenus à Chambly

La Ville de Chambly lançait en 2020, son premier budget participatif sur le thème Vos projets, notre avenir. Un budget totalisant 300 000 $, scindé en trois enveloppes de 100 000 $, permettait aux citoyens de s’impliquer positivement pour l’intérêt collectif. Les propositions devaient s’inspirer et s’intégrer à l’un des trois projets suivants : l’aménagement du site de l’ancienne maison Boileau, le futur parc-nature Fonronge et la mise en valeur du centre-ville dans le Vieux-Chambly.

À la suite d’un processus de sélection et d’un vote populaire effectués à l’automne 2020, trois projets ont été retenus. Les employés municipaux ont pris le relais en les intégrant dans l’échéancier de travail de l’année 2021. La planification pour la réalisation de ceux-ci est maintenant amorcée.

Le Jardin Boileau : entre le passé et le présent

Ce projet, de madame Karine Boulanger, propose un jardin en souvenir de la famille Boileau, pour rappeler le passé rural de Chambly et sensibiliser les visiteurs aux enjeux environnementaux actuels.

Le projet devait être inspiré de l’histoire du site de l’ancienne maison Boileau et s’intégrer au plan d’aménagement prévu par la municipalité. Il est conçu en deux volets, soit : l’aménagement du site et la réalisation des éléments d’interprétation historique et botanique. Plusieurs rencontres ont permis de valider les éléments historiques, avec le soutien de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly, d’établir la démarche, de préparer les plans et devis, etc.

Au printemps 2021, différents concepts seront évalués. Le Service des travaux publics procédera à l’aménagement du site à la fin de l’été, de même qu’à la plantation de végétaux au printemps 2022. Le mandat pour la production des structures d’interprétation sera octroyé à l’automne.

L’aménagement complet du site, prévu pour la fin du printemps 2022, bénéficie d’un budget global de 600 000 $ soit, 100 000 $ alloués par le Budget participatif (issus du Fonds du PHAC) et 500 000 $ provenant du Fonds de roulement de la municipalité.

Le Pôle plein air de Chambly

Le projet soumis devait contribuer à la bonification du parc-nature Fonrouge, en mariant l’environnement, les sports, les loisirs et le plein air, tout en optimisant les plans d’aménagement de cet espace récréatif. Le projet de monsieur Paul-Étienne Roy intègre les activités familiales de sports de plein air à l’année, de même que la conservation de la nature.

Plusieurs interventions ont été réalisées à l’hiver 2021, afin de répondre à la forte demande des citoyens qui profitaient massivement des activités extérieures. La bonification de ce site permettra à la population de bénéficier d’un endroit novateur et unique dans la région, avec une richesse et un potentiel incroyables.

Une étude de caractérisation écologique a été réalisée par Nature-Action Québec en 2020. L’organisme déposera un plan concept d’aménagement du boisé et la Ville procédera à des consultations auprès des citoyens prochainement.

Les plans d’aménagement, le développement et la réalisation complète du projet s’échelonneront jusqu’en 2023. Le budget global pour ce projet est de 2 060 000 $, soit 100 000 $ alloués par le Budget participatif (issus du Fonds du PHAC) et le reste provenant du Fonds de parcs, ainsi que de la vente de terrains industriels.

Un espace muséal sur l’histoire de Chambly



Le projet de Daniel Auclair a retenu l’attention, en proposant de transformer l’ancienne bibliothèque, pour permettre de découvrir l’histoire de la ville.

Celui-ci répond à la volonté de la Ville de stimuler le développement économique et touristique sur l’avenue Bourgogne, en plus de mettre en valeur le patrimoine et les activités culturelles du secteur.

Une démarche, de même qu’un appel d’offres ont été élaborés quant à la conception et la réalisation d’un espace muséal, en collaboration avec la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly et une firme en muséologie, afin de cibler les éléments historiques. Le concept et le design de l’exposition permanente seront développés à l’été et à l’automne 2021, en vue de produire des éléments d’exposition dès l’hiver 2022. Le bâtiment accueillera également le bureau d’accueil touristique, des toilettes publiques, ainsi que des espaces de travail et de rencontre pour les organismes du milieu. L’ouverture aura lieu à l’été 2022.

L’espace muséal fait partie d’un plus large projet d’aménagement de l’édifice Joseph-Ostiguy, dont l’enveloppe globale est de 450 000 $, soit 100 000 $ alloués par le Budget participatif (issus du Fonds du PHAC) et 350 000 $ du Fonds de roulement, dont 25 000 $ proviennent d’une subvention du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l’entente de développement culturel. De ce montant global, 150 000 $ seront consacrés au développement de l’exposition permanente.