Achetez une jonquille cette semaine au profit de la Société canadienne du cancer

Jusqu'au 11 avril, les citoyens de la région sont invités à égayer leur domicile avec des jonquilles, tout en soutenant une cause d’ici. La Société canadienne du cancer tiendra, pendant cette période, sa 60e campagne de la jonquille qui prendra une forme différente cette année pandémie oblige.

En effet, la vente de fleurs fraîches dans les lieux publics et les opérations de porte à porte ont été annulées. Cependant, il sera possible de faire un don pour soutenir la cause à la caisse de différents commerçants, soit: Metro, Super C, Adonis, Jean Coutu, Brunet, Provigo et Maxi.

Les plus à l’aise avec la technologie peuvent aussi faire un don en ligne en créant une jonquille virtuelle en mémoire d’un être cher ou encore, en mettant sur pied une collecte de fonds virtuelle.

Pourquoi une jonquille? Car c’est une fleur résiliente, mais c’est aussi la première à éclore au printemps. Pour les personnes qui souffrent de cancer, elle est le symbole de la force, du courage et de l’espoir.