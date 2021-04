« La situation est très préoccupante », selon Justin Trudeau

« La situation est très préoccupante », d’après le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. C’est ce qu’il a énoncé en conférence de presse ce matin, tout en rappelant l’importance de la vaccination.

Le Canada traverse en ce moment la troisième vague de COVID-19, les hôpitaux sont surmenés et les variants se répandent rapidement. « L’augmentation des cas graves et critiques exercent une pression sur le système de santé dans de nombreuses régions », de souligner l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Dre Theresa Tam.

« Tant qu’on aura pas vacciné le plus grand nombre de personnes possibles, il faudra continuer à se protéger les uns les autres en suivant les conseils de santé publique. Les mesures plus strictes instaurées en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec sont nécessaires pour freiner la montée en flèche des cas. C’est difficile mais on fait ça pour sauver des vies », a expliqué Justin Trudeau.

Plus de 10 millions de doses de vaccins ont déjà été livrées aux provinces et aux territoires par le gouvernement fédéral. L'objectif du mois de mars a été dépassé et d’autres doses doivent encore arriver. « Ce mois-ci et le mois prochain on va recevoir plus d’un million de doses par semaine de vaccin Pfizer, en plus des livraisons de Moderna et AstraZeneca. Aussi, plus tard dans le mois, Johnson livrera ses premières doses au Canada. »

Qui plus est, Justin Trudeau a annoncé une sommes de 700 millions de dollars pour soutenir la relance sécuritaire au pays et aider les familles ainsi que les petites entreprises à traverser la pandémie.

« De tout l’argent investi au Canada pour lutter contre la pandémie, 8 dollars sur 10 proviennent du gouvernement fédéral. On veut aider les gens à traverser cette crise et faire en sorte que notre pays soit en bonne position pour rebâtir. »

Depuis le début de la pandémie, il y a eu plus d’un million de cas de COVID-19 au Canada, dont plus de 23 000 décès. On constate également, de plus en plus de jeunes gravement malades.