Près de 1,4 millions pour les MRC de Borduas

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, et le député de Borduas et ministre de la Justice, M. Simon Jolin-Barrette, sont fiers d’annoncer qu’une aide financière de 1 379 829 $ bénéficiera aux MRC de la circonscription.

Ce soutien accordé aux MRC vise à supporter les coûts supplémentaires occasionnés par la pandémie tout en leur permettant de développer leurs infrastructures numériques et leurs outils technologiques.

Dans la circonscription de Borduas, le soutien financier sera réparti comme suit entre les MRC suivantes : 640 372 $ pour la MRC de Vallée-du-Richelieu : 640 372 $ et 739 457 $ pour la MRC Les Maskoutains.

Défis socioéconomiques

Rappelons qu’à l’automne 2020, pour pallier les pertes de revenus et les dépenses occasionnées par la COVID-19, le gouvernement du Québec annonçait que 800 millions de dollars seraient versés aux municipalités locales avant le 31 mars 2021. Un montant additionnel avait alors été réservé pour les régions afin de prévoir d’éventuelles répercussions décalées ou imprévues occasionnées par la pandémie.

Ainsi, certains défis socioéconomiques se sont fait ressentir de manière importante dans les régions, notamment en raison des ressources technologiques parfois insuffisantes. Une aide supplémentaire de 80 millions de dollars a donc été accordée afin de soutenir les MRC dans leurs efforts afin qu’elles puissent doter leurs territoires d’outils permettant entre autres d’appuyer le maintien et la création d’emplois par le télétravail.

« Je suis conscient des difficultés auxquelles font face l’ensemble des MRC depuis les derniers mois et des divers aménagements qu’elles ont dû faire pour assurer le maintien et la qualité des services aux citoyennes et citoyens de leurs territoires. Ce soutien financier aura certainement des répercussions positives sur les MRC Les Maskoutains et La Vallée-du-Richelieu, en plus de contribuer à améliorer la performance des services mis à la disposition de la population », souligne Simon Jolin-Barrette, ministre responsable de la région de la Montérégie.