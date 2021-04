Une édition virtuelle du Salon Week-End Santé

La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR), lance officiellement la toute première édition virtuelle du Salon Week-end Santé qui se déroulera sur internet du 10 au 30 avril 2021.

Le Salon Week-end Santé, gratuit et ouvert à tous, vise à valoriser l’offre de services des entreprises, commerces et organismes de la région en matière de santé, tout en faisant la promotion des saines habitudes de vie auprès de toute la population. Depuis sa création en 2015, il est devenu un attrait incontournable pour la Vallée-du-Richelieu.

C’est pourquoi, bien qu’il soit impossible de tenir le Salon Week-end Santé en personne cette année, la CCIVR invite la population à découvrir des entreprises et commerces locaux qui sont liés aux domaines de la santé physique, santé mentale, nutrition, sport, loisir, bien-être et environnement de façon totalement virtuelle.

Conférences et activités

Yan England, revient à nouveau cette année à titre de porte-parole du Salon. Le Salon Week-end Santé offre également des conférences et activités, toujours gratuites. Toutes les conférences seront diffusées en vidéoconférence Zoom.

Ce Salon qui se déroulera sur 21 jours, dès le début, les enfants seront invités à un entrainement animé par un superhéros, réalisé par Les Productions Katomix, en collaboration avec Le Gars du son, le samedi 10 avril à 9 h.

Ensuite, Sœur Angèle présentera la recette d’une bonne santé mentale en pandémie, le jeudi 15 avril à 10 h. À 83 ans, elle a vécu des moments difficiles après avoir contracté la COVID-19, mais elle est maintenant bien rétablie. Elle racontera son expérience avec cette maladie, l’isolement qui en découle et ses outils pour maintenir une bonne santé mentale malgré cette période inquiétante.

Puis, le Dr Alain Vadeboncoeur explorera, dans un mode interactif et avec humour, les mythes et réalités touchant la prévention en santé le mercredi 21 avril à 19 h 30.

Les activités se poursuivront avec un atelier culinaire guidé par Madame Labriski, le dimanche 25 avril à 9 h. Les internautes sont invités à rassembler tous les ingrédients pour cuisiner les Ayoyeski, des galettes aux pépites de chocolat santé contenant la célèbre purée de dattes et à les préparer en écoutant les conseils de leur créatrice.

Enfin, Florence-Léa Siry fera découvrir la technique des « 1, 2, 3 vies » qu’elle a élaborée afin de d’aider les gens à améliorer la qualité de leurs repas tout en. simplifiant leur préparation. Ils réaliseront ainsi des économies considérables de temps, d’argent et d’énergie.

Exposants virtuels

Les exposants seront mis de l’avant en trois temps. Une vitrine d’exposants est dès maintenant disponible au weekendsante.com. Elle contient des descriptions d’entreprises, des photos, des vidéos et des codes promotionnels. De plus, l’infolettre du Salon Week-end Santé permettra de découvrir des entreprises plus en profondeur avec du contenu exclusif. Enfin, les pages Facebook et Instagram du Salon présenteront chaque jour des entreprises différentes, par des vidéos, des ateliers, des photos, des entrainements en ligne et bien plus.