Clinique AstraZeneca : une opportunité de vaccination pour les gens de 55 à 79 ans 

Devant l’arrivée de nouvelles doses du vaccin AstraZeneca et la stratégie québécoise annoncée mercredi, le CISSS de la Montérégie-Est est prêt à vacciner la population âgée de 55 à 79 ans qui souhaite recevoir ce vaccin plus tôt, sans rendez-vous jusqu'au 11 avril.

Cette opportunité vise à accélérer la vaccination et à offrir un choix éclairé à la population. La vaccination sans rendez-vous est offerte au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Cette clinique exclusive au vaccin AstraZeneca est située au 1075, rue Lionel-Daunais, à Boucherville. Contrairement à la procédure habituelle, les gens peuvent se présenter sans rendez-vous pour se faire vacciner jusqu'au 11 avril de 8 h à 20 h.

Les gens qui décident de s'y présenter devront avoir leur carte d’assurance-maladie ou une carte d’identité pour s'identifier. Il est aussi recommandé de porter une manche courte pour faciliter la vaccination.

L’importance de la vaccination

La situation épidémiologique au Québec est préoccupante. La vaccination est une occasion unique de se prémunir collectivement contre une montée des cas et de limiter les impacts des variants qui, il faut le rappeler, est une souche plus contagieuse de la COVID-19. Les bénéfices du vaccin d’AstraZeneca sont bien démontrés pour les personnes de 55 ans et plus, qui sont à risque beaucoup plus élevé de complications et de décès que les plus jeunes.

Déjà plus de 232 650 Montérégiens vaccinés

La vaccination va bon train en Montérégie. Plus de 232 650 personnes ont déjà reçu une première dose. Toutes les clientèles cibles peuvent prendre rendez-vous en ligne sur quebec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone dans les différents sites de vaccination de la région, qui continuent à accueillir la clientèle âgée de 60 ans et plus et à offrir la vaccination selon les arrivages des différents vaccins.