« Québec doit valoriser le travail du personnel de laboratoire » souligne l'APTS

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) interpelle le gouvernement pour qu’il mette en place immédiatement des mesures de valorisation financière afin de reconnaître le travail effectué par les 562 personnes salariées des laboratoires du CISSS Montérégie-Centre pendant la pandémie.

Ce matin et ce midi, des membres de l’APTS représentant le personnel travaillant dans les laboratoires se sont rassemblés dans les 8 laboratoires de Sorel à Ormstown, en passant par St-Jean-sur-Richelieu.

« Au Québec, plus de 7 millions de tests de dépistage de la COVID-19 ont été réalisés depuis le début de la pandémie dont 1 million en montérégie grâce à ces femmes et à ces hommes. Malheureusement, nos laboratoires sont dangereusement désorganisés par les conséquences de la pénurie de la main-d’œuvre, qui ne fait que s’accentuer depuis un an. Le gouvernement peut renverser cette tendance en favorisant l’attraction et la rétention du personnel dans ce secteur névralgique », a rappelé Robert Comeau, représentant national de l’APTS en montérégie-centre.

Selon l'APTS, le gouvernement affirme publiquement depuis des années qu’une baisse du nombre de postes dans les laboratoires est à prévoir. Cette publicité négative a entraîné une diminution marquée des inscriptions dans les programmes d’étude menant à un poste dans ce domaine. De plus, le personnel de laboratoire est majoritairement épuisé ou désengagé en raison du rythme de travail imposé depuis des mois. Alors que la menace des variants prend de l’ampleur, la charge de travail s’alourdit encore avec les nouvelles exigences liées au criblage des résultats positifs de la COVID-19.

Les propositions de l'APTS :

Reconnaître l’apport essentiel du personnel de laboratoire en mettant en place immédiatement des mesures de valorisation financière en contexte de pandémie; Reconnaître publiquement qu’il y aura création de nouveaux postes au cours des prochaines années, contrairement à ce qui est répété depuis 2016; Procéder rapidement à l’établissement du portrait actuel de la main-d’œuvre des laboratoires et en divulguer rapidement les résultats dans le cadre d’une rencontre avec l’APTS; Établir un plan d’action complet et concret afin de lutter contre la pénurie de main-d’œuvre dans les laboratoires, comme cela se fait pour les infirmières.

« On ne comprend toujours pas pourquoi le gouvernement s’entête à refuser l’accès à la prime COVID de 8 % et à celle dite “escalier”, pouvant atteindre 1 000$, pour le personnel de laboratoire. En faisant la sourde oreille, le gouvernement maintient une injustice. C’est pourquoi nous demandons aux ministres des différentes régions de faire pression en faveur du personnel de laboratoire », a conclu Robert Comeau.