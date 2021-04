Partager ses souvenirs et anecdotes vécus à Beloeil

La Ville de Beloeil est présentement à la recherche de participants qui ont des souvenirs ou des anecdotes vécus à Beloeil pour le projet Parcelles d’histoire, parcelles de soi.

Les participants sont invités à partager leurs souvenirs et à les associer à des photos d’archives d’endroits à Beloeil. Chacun sera invité à retourner sur les traces du lieu pour reprendre cette même photo avec un appareil numérique. La Ville réalisera 35 photos-montages juxtaposant les images d’hier et d’aujourd’hui, accompagnées de courtes phrases anecdotiques, qui seront exposées au parc des Patriotes de la fin juin à la mi-octobre 2021.

Seront fournis les photos d’archives et les appareils photo numériques pour tous les participants. Une formation de base et un accompagnement avec la photographe beloeilloise Dominique Pepin seront également offerts.

Les personnes intéressées et âgées de 55 ans et plus sont invitées à communiquer avec madame Nico Girard par courriel à [email protected] ou par téléphone au 450 467-2835, poste 2914 avant le dimanche 9 mai 2021.