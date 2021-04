Inscriptions en cours pour les cours et ligues sportives à Chambly

La Ville de Chambly rappelle à ses citoyens qu'elle offre une programmation complète de cours et de jeux au sein de ligues de tennis. La période d’inscription maintenant débutée, il est possible de s’inscrire par le biais de l’onglet Services en ligne (Inscription en ligne) du site Internet municipal.

Les amateurs de tennis pourront peaufiner leur talent en s’inscrivant à des cours junior et adulte, destinés aux débutants et intermédiaires ou à des cours de tennis privés. Les joueurs plus compétitifs pourront combler leurs besoins d’affrontement en s’inscrivant à une ligue junior ou adulte, tous niveaux confondus.

Rappelons que les citoyens de Chambly peuvent désormais profiter des terrains de tennis aménagés aux parcs des Patriotes et Gilles-Villeneuve. Les terrains du parc Saint-Joseph seront accessibles à compter du 24 mai