Concert virtuel d'un McMastervillois pour l'Oeuvre du Manoir Ronald McDonald

Bruno Delorme, résident de McMasterville est l'instigateur du concert virtuel « À l’uni-son pour nos enfants », au profit de l’Œuvre du Manoir Ronald McDonald de Montréal qui se tiendra ce jeudi 29 avril à 19h. Tous les profits seront remis à la cause qui héberge les familles d'enfants malades qui résident en région.

Le spectacle sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de l’organisme. Les citoyens intéressés à y assister ou à contribuer à la cause peuvent participer à la collecte de fonds en offrant une contribution volontaire pour assister au concert « À l’uni-son pour nos enfants ».

Le concert-bénéfice organisé par Bruno Delorme, interprète et musicien depuis plus de 35 ans, aura pour thématique l’amour, avec des chansons d’ici et d’ailleurs. L’événement sera en direct de la chaîne YouTube du Manoir et le lien sera partagé via Facebook et Instagram.

En donnant, cela les aide à poursuivre leur mission qui est d’héberger des familles d’enfants malades qui résident en région (à plus de 55 km) et qui nécessite des soins dans un centre hospitalier de la région de Montréal.

En 2019, 278 séjours de familles provenant de la Montérégie ont été comptabilisés. Cela veut dire que 8,5% des familles qui ont été hébergées au Manoir Ronald McDonald de Montréal en raison de soins ou de traitement pour leur enfant proviennent de votre région.

En 2020, due à la pandémie, tous les événements-bénéfices et de collecte de fonds ont été annulés. Le Manoir a poursuivi sa mission en hébergeant un nombre plus restreint de familles, tout en mettant en place des mesures sanitaires plus rigoureuses répondant aux exigences de la santé publique.

Pour plus d’information : http://www.manoirmontreal.qc.ca/ ou les pages Facebook, Instagram ou Youtube de l'organisme.