Passer l’été à la Maison amérindienne, c'est possible

À la suite du succès de l’été 2020 en termes de respect des mesures et du nombre extrêmement limité de cas de COVID-19 dans les camps de jour au Québec, le gouvernement a autorisé les organisations à planifier les camps de jours en vue de l’été 2021. Pour ce faire, La Maison amérindienne récidive avec son camp de jour estival « Sur la piste des Autochtones. »

L'activité propose aux jeunes de découvrir les peuples autochtones de l’Amérique du Nord et du monde entier par le biais d’activités éducatives artistiques et culturelles dans un environnement naturel d’exception du 25 juin au 27 août.

Le camp estival de La Maison amérindienne c’est un milieu qui permet aux jeunes de développer des compétences personnelles, sociales et artistiques de manière ludique. Les deux semaines thématiques, offertes en alternance tout au long de l’été, sont ponctuées d’activités de création, de visites d’exposition, de jeux et d’apprentissages en plein air ! Le camp estival c’est également un milieu de vie sécuritaire, chaleureux et convivial centré sur des valeurs de coopération, d’entraide et d’inclusion.

Le camp de jour estival est offert du lundi au vendredi, de 9h à 16h, sur inscription au coût de 225 $ par semaine. Un service de garde est également disponible. Afin de respecter les normes sanitaires en vigueur, un nombre limité de places sont disponible. Pour effectuer une inscription, ou pour obtenir plus d’information, communiquez avec La Maison amérindienne au 450 464-2500 ou à [email protected]