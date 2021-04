La démarche Stationnement écoresponsable prend son envol

Les Conseils régionaux de l’environnement (CRE) de Montréal, de Laval, de la Montérégie, du Centre-du-Québec et de la Capitale-Nationale invitent les propriétaires, gestionnaires d’aires de stationnement, professionnels de l’aménagement et fonctionnaires et élus municipaux à participer à l'annonce de l'envoi de la démarche Stationnement écoresponsable. Celle-ci sera lancée prochainement dans quatre nouvelles régions, soit Laval, Montérégie, Centre-du-Québec et Capitale-Nationale.

C'est en mode virtuel que se tiendra la rencontre, le lundi 3 mai de 11h à midi. L'inscription est obligatoire pour les personnes souhaitant y assister via ce lien: https://docs.google.com/forms/d/1xjOmfCQyGYmXe53pTaiIW85ilnFPP78G81xKzmuyOX0/viewform?edit_requested=true.

Lancée en 2017 par le CRE-Montréal, cette initiative s’adresse aux intervenants qui souhaitent agir sur la conception écologique et à la gestion innovante du stationnement.

L’événement sera l’occasion de :

- s’informer sur la démarche et ses outils;

- en savoir plus sur l’accompagnement personnalisé offert par les CRE;

- découvrir les actions à mener pour réaliser un projet de stationnement écoresponsable;

- faire la connaissance des experts impliqués dans la démarche;

- poser des questions;